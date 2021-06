Pata Villanueva habló por primera vez desde su accidente: "Vi la muerte, pero salí"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Cuatro meses después de la fuerte caída que sufrió en su casa de Punta del Este, la exvedette argentina Pata Villanueva está lista para volver a su hogar. Permanecía internada en la clínica de rehabilitación ULME desde el 18 de marzo, luego de haber estado un mes ingresada en el Sanatorio Cantegril de Maldonado, donde fue operada varias veces.

Villanueva, que recibirá el alta hospitalaria este miércoles y continuará con el tratamiento de recuperación en su hogar, rompió el silencio y conversó con el programa de Ángel de Brito, Los Ángeles de la mañana, respecto a cómo ha vivido todo este período.

“Esta es una más, una más en la que vi la muerte, más o menos. Pero salí”, aseguró la actriz y agregó, con la voz muy frágil: “Ahora estoy bien. Quedé hecha mierda del accidente. Fue una caída en Punta del Este. Perdí la mitad del cuerpo, la movilización. Tuve que aprender a comer, a hablar, a todo”.



Villanueva dijo que está "con todas las pilas" para continuar con el tratamiento en su casa, aunque admitió que "esto es lento". "Ahora estoy bien y ya me voy a casa, a recuperar allá", siguió.

La exmodelo también agradeció el cariño y la preocupación que manifestó todo el entorno y dijo que eso le dio fuerza para salir adelante. "No he recibido más que cosas lindas y fuerza y me ayudó mucho, la verdad", comentó en la breve comunicación con De Brito.



Antes de que recibiera el alta, La Nación consignó en base a fuentes alleagadas a Villanueva: “Ella está consciente y contenta con esta novedad, ya que sale del ambiente hospitalario y puede comenzar una nueva vida, en su casa”. Todos reconocen que ha sido "un milagro" que haya sorteado tantas dificultades en este proceso.



El 13 de febrero, Villanueva tuvo un accidente doméstico en su casa de Punta del Este y sufrió un traumatismo de cráneo, por el que tuvo que ser intervenida quirúrgicamente en varias oportunidades. En marzo fue trasladada en avión a Buenos Aires, donde continuó con la recuperación.