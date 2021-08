¿Qué pasó con Florencia Peña? La visita a Fernández en Olivos y todas las polémicas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Florencia Peña ha sido la protagonista de la semana mediática en Argentina. Luego de que reaccionara a los ataques cibernéticos que recibió, por haber visitado al presidente Alberto Fernández en tiempos de cuarentena estricta, ha estado en la mira y le ha tocado vivir distintas situaciones relacionadas a estos hechos.

¿La última? Fue denunciada penalmente por su ida a la Quinta de Olivos cuando no se podían generar estos contactos o romperse las burbujas sanitarias. "Acabamos de denunciar penalmente a Florencia Peña", informó en su cuenta de Twitter Yamil Santoro, precandidato a legislador de Republicanos Unidos. "Fue mediante ampliación de la denuncia penal que presentamos desde Republicanos Unidos contra Alberto Fernández por el #OlivosGate. Seguiremos trabajando para que la Justicia investigue hasta el último involucrado en esta vergüenza nacional", explicó.

Acabamos de denunciar penalmente a @Flor_de_P. Fue mediante ampliación de la denuncia penal que presentamos desde @rep_unidosAR contra Alberto Fernández x el #OlivosGate. Seguiremos trabajando para que la Justicia investigue hasta el último involucrado en esta vergüenza nacional. pic.twitter.com/7p626QbOHI — Yamil Santoro (@yamilsantoro) August 5, 2021

"Corresponde ampliar la denuncia a Florencia Peña, toda vez que habría participado de reuniones desvinculadas de actividades esenciales durante el período en que se encontraba vigente el AISLAMIENTO SOCIAL PREVENTIVO Y OBLIGATORIO que reservaba la ciculación y reunión de todas las personas estrictamente a la realización efectiva de actividades específicamente declaradas esenciales", añadió la publicación.



La causa también involucra a la modelo Sofía Pacchi por violaciones a las normas sanitarias, y quedó a cargo del juez federal Sebastián Casanello y del fiscal federal Ramiro González.



Peña, por su parte, denunció a los diputados Fernando Iglesias y Waldo Wolff, de Juntos por el Cambio, por violencia de género. El primero escribió en Twitter: "Para mí, la señorita iba a ayudarlo a encontrar la perilla que encienda la economía para poner la Argentina de pie", y el segundo agregó: "Pero era de rodillas, ¿no?".

Nunca dije que Florencia Peña fuera petera del Presidente. Sí dije que ella, Vargués y Pacchi no son personal de trabajo y era un abuso que visitaran al Presidente mientras no se podía ni despedir a agonizantes. Y que los escándalos sexuales en Olivos son exclusividad peronista. — Fernando A. Iglesias (@FerIglesias) August 3, 2021

El miércoles, Peña no pudo salir al aire en su programa Flor de equipo (Telefe) porque se descompensó: tuvo un pico de estrés emocional justo antes de que empezara la emisión y tuvo que ser atendida de urgencia. "Está pasando un momento complicado. Estos días han sido muy estresantes para ella", explicó Marcelo Polino, que la reemplazó.



"Todo tiene un costo emocional, no es gratis que te digan ‘p...’ por todos lados. Es lógico que Florencia esté pasando por un pico de estrés emocional porque todos somos seres humanos y esto es lo que pasa, todo tiene consecuencias", explicó otra integrante del equipo, Nancy Pazos.

Este jueves se estrena en Argentina la película La Panelista, que Peña protagoniza y por la que brindó una entrevista a La Nación. Allí dijo: "Todos atentaron contra mí en estos días", y se refirió a los episodios que le ha tocado vivir en otros momentos de su vida.



"A mí me operaron mucho. Instalaron muchas fake news sobre mí y tuve que salir a ponerle el pecho, a defenderme. Me han tratado de chorra mucho tiempo", dijo y siguió: "está instalado que compré una torta de 5000 pesos, o que la TV Pública había comprado eso, pero lo cierto es que eso lo pagó mi productora porque yo era socia en ese proyecto. Fue un catering completo que hizo mi hermana, porque me salía más barato. Se instalaron cosas como verdades que fueron operaciones adrede. Yo creo que lo que molesta de los actores populares es que con nuestra voz tenemos mucha llegada a la gente y cuando decimos algo que a alguno le molesta, pasan estas cosas. A mí me publicaron el teléfono y la dirección de mi casa en blogs, me amenazaron, la pasé brava".