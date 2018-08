¿Qué pasa entre "Jujuy" Jiménez y Ezequiel Lavezzi?

La morocha, que tuvo un largo romance con Guillermo Lópéz (el Pelado de CQC), se prepara para encender la pista del Bailando en medio de rumopres de romance con el "Pocho" Lavezzi, que se separó de Yanina Screpante después de 10 años de amor.

El viaje de "Jujuy" a distintos países de Asia encendió el rumor de encuentro con el futbolista que es una de las estrellas de la Liga china. Sin embargo, la diosa salió a cruzar las versiones de romance, luego que la periodista Karina Iavicoli lo confirmara en El diario de Mariana (eltrece).

"¿Que estuve en China también? Me hubiese encantado conocer ese país, no he tenido la suerte todavía. Y Kari (Iavicoli), te respondí apenas salí de ensayar. Evidentemente llegó tarde mi mensaje", escribió la modelo en su cuenta de Twitter.

Mientras tanto, "Jujuy" incendia su cuenta de Instagram donde además se muestra muy activa con los ensayos del Bailando.