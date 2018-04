¿Qué pasa entre Agustín Casanova y Oriana Sabatini?

Julián Serrano le rompió el corazón a Oriana. Así lo dijo su madre a los medios argentinos. Pasado el tiempo, la cantante parece haber aceptado que su ex ya tiene una nueva pareja y, al parecer, estaría dispuesta a confiar otra vez en el amor.

Primero, surgieron rumores que la vinculaban con Paulo Dybala, el delantero de Juventus que el martes fue expulsado comtra Real Madrid. Sin embargo, la historia quedó en la nada. Ahora el uruguayo se mostró bastante interesado en la cantante.

"Con el mayor respeto a su ex, que lo conozco... Pero me parece una mujer muy linda, no lo puedo evitar", contó Casanova en diálogo con Flor Vigna, a lo que Oriana contestó luego: "Agus me parece lo más, a mi me encanta la música que hace. No lo conozco como amigo pero lo conozco como persona y lo admiro como artista. Vi una nota de él hace poco y me encantó todo lo que contaba".

¿Comienza una historia de amor rioplatense?