El particular look de Alberto Kesman en Punta del Este

Alberto Kesman disfruta de unas vacaciones en familia en Punta del Este y se pone a tono con el glamour del balneario. En una de sus salidas nocturnas junto a su esposa María José, el Mariscal se mostró cubierto por un enorme poncho en tono de grises que junto a su termo y mate completaban un look country chic ideal para la ocasión. La foto del Mariscal luciendo el particular atuendo llamó la atención en las redes al instante.



Sin embargo, Kesman completó su outfit de pura casualidad. Es que el periodista asistió al nuevo local Ducati Triumph Store Bar ubicado en la entrada de La Barra y se percató de que no tenía abrigo para hacerle frente al viento que soplaba esa noche en la zona. La solución la encontró en el propio bar, donde venden distinguidos ponchos que hacen juego con la estética de la zona. Kesman no lo pensó dos veces, compró uno y posó orgulloso para las cámaras.