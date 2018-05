Parejas de cine: cuando amor y trabajo se mezclan en el plató

Los oscarizados Penélope Cruz y Javier Bardem parecen haber tomado el relevo de los "Brangelina" en la alfombra roja. Pero no son las únicas estrellas que combinan amor y trabajo en Cannes.

Katharine Hepburn y Spencer Tracy, Lauren Bacall y Humphrey Bogart, Warren Beatty y Annette Bening... El cine ha sido tradicionalmente escenario de bellas historias de amor detrás de la pantalla.

Pero sin dudas, la pareja glamour del momento está formada por los actores españoles Cruz y Bardem, que abrieron el Festival de Cannes con la película "Todos lo saben", del iraní Asghar Farhadi.

Nueve películas y dos hijos juntos —a los que mantienen al margen de las cámaras— son más que suficientes para que se admire la historia de estos dos intérpretes, que rodaron juntos por primera vez en Jamón, jamón en 1991 y se juntaron hace solo 10 años, después de hacer cada uno su vida.

Todos lo saben, rodada en España, es su segunda película en un año, tras Loving Pablo, sobre el narcotraficante colombiano Pablo Escobar.

Sobre si volverán a rodar juntos de inmediato, la actriz de 44 años dijo la semana pasada en Cannes que "no prevemos hacerlo todos los años".

Cruz dejó claro que ambos separan placer y trabajo. "Cuando se acaba la jornada, ya no se habla de trabajo. Cuando era más joven, era diferente. Me decía que tenía que torturarme, habitar mi personaje durante meses, pero me di cuenta de que no es una buena estrategia", añadió.

"Señor director"

La china Zhao Tao, considerada por el influyente sitio IndieWire como "una de las mayores actrices del mundo", compite en Cannes con la película de su esposo Jia Zhangke Ash iI Purest White. Ambos rodaron una decena de películas juntos.

Zhao Tao y Jia Zhangke. Foto: EFE

Durante los rodajes, la intérprete se dirige a él como "señor director", aunque admite que en casa se llaman con apodos cariñosos. "Pero eso solo nos incumbe a nosotros", explica.

Jia, recompensado con el León de Oro de Venecia en 2006 por Naturaleza muerta, explicó a la AFP que a veces durante el rodaje mantienen discusiones acaloradas por cuestiones triviales, como el vestuario.

Besos ante la cámara



El español Raúl de la Fuente, codirector de Un día más con vida, animación sobre el reportero de guerra Ryszard Kapuscinski, paseó su amor por la alfombra roja del festival junto a su pareja, guionista y productora de la película, Amaia Ramírez.

Los colombianos Ciro Guerra y Cristina Gallego, que habían sido pareja, demostraron por su parte que también se puede seguir trabajando juntos. Ambos dirigen Pájaros de verano, cinta que abrió la Quincena de Realizadores.

Otros explicaron que su amor coincidió con el inicio del proyecto de la película, como el director egipcio A. B. Shawky y la productora Dina Emam, juntos en Yomeddine.

Esta película con un leproso como protagonista, se topó con enormes dificultades administrativas y financieras para salir adelante. Emam confió a la prensa que "después de haber vivido lo más duro que podíamos vivir, el matrimonio será coser y cantar".