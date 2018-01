La pareja del verano regresó a Punta del Este

Pampita Ardohain y Pico Mónaco tuvieron una reconciliación idílica en las playas de México. Después de casi un mes de estar separados (o en "estado indefinido), la modelo y el ex tenista se muestran juntos y felices. Lejos quedaron los rumores de que no se saludaban en las playas de Punta del Este, donde los dos pasaron parte del verano, y también las versiones de terceros en discordia.

Ahora los tórtolos están juntos nuevamente y pasean por la ciudad esteña sin miedo a los flashes, aunque no hace mucho -cuando regresaron de la riviera Maya- no quisieron dar notas. Al parecer, la decisión no tenía que ver con su relación, sino con un mal momento que vivieron en la aduana, donde quedaron retenidos. ¿El motivo? No haber declarado, entre otras pertenencias, el costoso reloj que Pico le regaló a Pampita.





El conductor usó todas sus cartas para reconquistar a su amada. Primero, se volcó a las redes sociales donde le dedicó amorosos mensajes , después viajó a México como "amigo" pero se ve que el Caribe ayudó para desarmar la coraza de la modelo. "Feliz cumple, hermosura de mujer", escribió él, luego de que las cosas volvieran a la normalidad entre ellos. La fiesta de 40 de Pampita, que tuvo lugar en la Península de Yucatán fue el escenario perfecto: si bien al principio estuvieron acompañados de los invitados especiales de la modelo , luego quedaron solos y sellaron su reconciliación.

Los días en Buenos Aires fueron pocos. A días de regresar de México, la pareja se dirigió nuevamente a Punta del Este. Ahí, ella se reencontró con sus hijos y los llenó de regalos y él retomó el trabajo en Casa Babel, el restaurante que inauguró en la Miami del Sur.