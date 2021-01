Pareja de Matías Britos cargó contra Julio Ríos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La polémica entre el jugador de Peñarol Matías Britos y el periodista Julio Ríos continúa con sus derivaciones y ahora se involucró la pareja del deportista, Romina Sánchez, quien cuestionó al conductor de Las voces del fútbol.

Ríos había informado en la madrugada del sábado del caso positivo de COVID - 19 de Britos, aun antes de que la familia y el propio involucrado supieran el resultado del positivo. "Julio muchas gracias por la empatía, mi familia enterandose por vos, porque a mí recién ahora a la mañana me avisaron", le escribió Britos a Ríos en la mañana del sábado.

Ese comentario generó un ida y vuelta con Ríos, quien defendió su postura en favor de informar. "Por último si a vos no te gustó que yo diera una noticia que como tantas aunque no me guste es mi rol a mi tampoco me gustó tu contestación publica que me parece tribunera. Podías haberme llamado por teléfono y lo conversábamos. Pronta recuperación", le escribió el periodista.

A partir de ese mensaje, terceó Romani Sánchez en defensa de Britos. "Hubieras predicado con el ejemplo y lo hubieras llamado vos cuando tuviste la noticia. Si hay una persona cero tribunera en su carrera deportiva es Matias. Él respondió a algo que vos hiciste público", escribió la joven.

