Pareja hot: las vacaciones de Oriana Sabatini y Paulo Dybala en Grecia

Luego de que blanquearan su relación en las redes tras meses de rumores, Oriana Sabatini y Paulo Dybala comenzaron a disfrutar su noviazgo con menos ataduras. Semanas después de que el futbolista de la Juventus organizara en Córdoba (Argentina) un encuentro con su familia para que pudieran conocer a Oriana, ambos se despidieron de sus padres, armaron las valijas y partieron hacia Europa.

Greece 🇬🇷 Una publicación compartida de Paulo Dybala (@paulodybala) el 26 Jul, 2018 a las 10:21 PDT

Tras pasar por Turín, donde reside Dybala, decidieron visitar Grecia, específicamente la isla de Mykonos, para unos días de relax. Desde sus respectivas cuentas de Instagram, el deportista y la cantante compartieron imágenes de sus jornadas paradisíacas allí, y se los pudo ver muy sonrientes juntos.

Sunset at @cavotagoomykonos 🌅✨ Una publicación compartida de Oriana Sabatini (@orianasabatini) el 25 Jul, 2018 a las 10:29 PDT

"Ahora decidió irse a Italia un tiempo, pero no estoy preparada [para que se vaya a vivir allá], de ninguna manera. Estoy que lloro, ya le boicoteo esa relación. ¡Me escucha Oriana y me mata! Porque ella decidió irse un tiempo para allá y creo que se va a quedar bastante tiempo más. Espero que ella tenga claro, y es mi consejo como mamá, que no abandone su carrera", había expresado Catherine Fulop, madre de Oriana, sobre el viaje de su hija y la relación con Dybala, que cada día se afianza más.