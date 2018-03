Panelista de Intrusos dice haber sido echado del ciclo por su "look"

"No soy más un Intruso", le dijo a La Nación Augusto Tartúfoli. El periodista volvió de vacaciones y se encontró con la noticia de que no sería más parte del programa de Jorge Rial . ¿Qué pasó? "Se cansaron de mí y me echaron", confesó Tartu. "Yo no era un buen alumno para ellos. Era un tipo con el pelo de colores y remera rockera. No quería vestirme como empleado de banco. Y me parece que eso molestaba". Tartu recordó que varias veces fue advertido por enviados de la gerente de programación de América, Liliana Parodi, por su ropa y su look. "Pero yo no les hacía caso. Por eso entiendo la decisión. Tampoco tenía apoyo de la producción porque muchas veces me enfrenté a ellos por estar en desacuerdo con los temas que trataban, que me parecían siempre los mismos. Entonces, el único que me bancó fue Rial, que no pudo hacer nada por mí."

Hace tres años, Tartúfoli decidió dejar AM, en Telefé, para pasarse a Intrusos, de donde lo habían convocado varias veces. Allí tuvo un papel muy importante, incluso fue convocado para integrar el panel de Gran Hermano, en el mismo canal. Pero últimamente, las relaciones entre el periodista y el canal comenzaron a desgastarse. Y cuando a comienzos de año se decidió renovar el programa con incorporaciones, el nombre de Tartu fue el primero que surgió para efectivizar esos cambios. "Oficialmente dijeron que me sacaron porque superpuse mis vacaciones con otro integrante del equipo, Damián Rojo. Pero la verdad es que querían limpiarme y, bueno, lo hicieron", resumió Tartu, con honestidad brutal.