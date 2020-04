La pandemia obliga a la postergación del estreno de Showmatch

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Aunque para muchos podía sonar demasiado optimista, Marcelo Tinelli no dudó en anunciar que la temporada 2020 de ShowMatch comenzaría el 27 de este mes. De hecho, muchos de los confirmados del "Bailando por un sueño" dieron cuenta de cómo llevaban adelante los ensayos a distancia con sus compañeros y coaches. Sin embargo, el anuncio presidencial de que la cuarentena obligatoria como medida preventiva de la pandemia de coronavirus se extenderá, hizo que la producción cambiara de idea. Según pudo saber la nacion, el programa comenzaría en mayo. El retraso, en gran parte, se debe al aislamiento social obligatorio. "Como habrán visto, muchos famosos ya están ensayando desde sus casas por videollamada con los coaches. La idea es que no haya contacto en los bailes, y hagan los movimientos en espejo", habían adelantado en un vivo en Instagram los productores, El Chato Prada y Federico Hoppe. En ese sentido, la compañera de Nicolás Occhiato en la edición 2019, Flor Jazmín Peña, dio cuenta de las dificultades, no solo de practicar coreografías a distancia, sino también de las limitaciones por el pedido de bailar al menos a un metro de distancia uno de otro

"Con eso me frustré un poco al principio, porque me encuentro con el hecho de que tengo que tener el doble de fuerza de voluntad para entrenar lo que entrenaba antes, para ensayar a distancia, ahora no tengo gimnasio ni entrenador, ni la facilidad de tener una sala de ensayo y por eso entré un poco en crisis", le contó a La Nacion..

Ya hay 24 famosos confirmados para pelear por el campeonato: Débora Plager, Viviana Saccone, Miriam Lanzoni, Alex Caniggia, Charlotte Caniggia, Freddy Villarreal, Dalma Maradona, Gloria Carrá, Las Trillizas de Oro, Anita Martínez, El Bicho Gómez, Leticia Siciliani, Cinthia Fernández, Martín Baclini, El Turco García, Mica Viciconte, Lionel Ferro, Barbie Vélez, Nicolás Occhiato, Benito Fernández, Mariana Genesio, Malena Guinzburg y El Chino Maidana.