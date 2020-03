Que no panda el cúnico pero el coronavirus llegó a la realeza británica

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Vení mamá que tengo un chisme para contarte le dijo el Carlos a su madre la semana pasada. Veni que me contaron que anda un virus por la vuelta que ataca a los mayores de 65 años y estoy preocupado por vos. ¡Pero vos también tenés más de esa edad hijo mío! le respondió su madre preocupada.

“No te hagas problema”, le dijo Carlos mientras miraba a su esposa Camila que se refregaba las manos pensando en todo lo que pueden hacer cuando la matriarca ya no esté. “Seguro que eso no me va a pasar a mí, pero me preocupo por vos”.

“Bueno, entonces no te hagas problema Charly que por suerte tengo recursos para cuidarme” le dijo Isabel mientras se acomodaba la corona británica que desde hace seis décadas está sobre su cabeza.

Al final fue Carlos el que terminó contagiado con coronavirus y no su madre, me dijo mi amiga Irene que me llamó para decirme que encima el Carlos terminó desparramando el problema en otras casas reales como los príncipes de Mónaco que ya anunciaron que este mes no van a poder irse de viaje y tendrán que hacer la cuarentena en la riviera francesa.

Pobrecitos, me dijo mi amiga Irene que me llamó preocupada porque los royals, están con coronavirus. Que no panda el cúnico le dije, mirá si ahora que ellos están contagiados no termina siendo tenencia el agarrarse el virus ese y todos tenemos que salir a buscar quién puede contagiarnos.

Dime quien te contagia y te diré quien eres.