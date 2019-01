Pancho Dotto asaltado en la calle: "Es el octavo reloj que me roban"

El representante de modelos, Pancho Dotto, fue víctima de un violento asalto cuando volvía de un viaje express a Villa La Angostura. Los hechos ocurrieron en la calle Estrada en el barrio de Martinez cuando Dotto estacionaba el auto para dirigirse a una reunión con amigos.

"Pancho, dame el reloj", dijo el asaltante y lo apuntó con un arma en la cabeza desde arriba deuna moto. "Trata de no regalarlo porque costó mucha plata", le respondió Dotto. "Me habían robado 7 Rolex hasta el momento, ahora son ocho", dijo Dotto en diáogo con TN. "Tenía puesto mi Rolex submariner que nunca uso en Buenos Aires. Siempre me lo saco cuando bajo del avión o del buquebus y me pongo uno de plástico, como corresponde".

"Hace algunos años, también me robaron la camioneta en Martinez y cuando se dieron cuenta que era yo, me tuvieron secuestrado toda la noche", recordó Dotto y lanzó una fuerte crítica contra la inseguridad en el país.

"Uno tiene miedo de todo", dijo. El hecho ocurrió a 7 cuadras del incidente anterior. "Pense irme del país, porque uno tiene miedo de todo ya", concluyó Dotto y agregó que no hizo la denuncia. También comentó que todos sus amigos más cercanos han sufrido robos similares.

El representante afirmó que se trata de gente especializada en objetos de lujo como camionetas, relojes Rolex y demás. El representante de modelos hizo referencia a una situación vivida hace poco en la cual los vecinos de la zona de San Fernando denunciaron un muro en la casa de Dotto y la Municipalidad de San Fernando. "Son una mafia", dijo, en referencia a Andreotti, intendente del partido de San Fernando.