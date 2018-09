Pampita vuelve al jurado del Bailando

El último programa de ShowMatch, en 2017, tenía una certeza: la salida de Pampita Ardohain del jurado para quedar en la conducción de su ciclo en Telefe, Pampita Online.

Sin embargo, el ciclo de la modelo duró menos que un suspiro en el canal de las tres pelotitas y se levantó casi dos meses antes que regresara el Bailando a la tv. Por eso, Pampita aceptó la convocatoria de la producción de ShowMatch para que regrese al jurado en forma transitoria. Será para reemplazar esta noche a Florencia Peña que no podrá estar al aire, porque a esa hora tiene teatro.

"Mañana no la vamos a tener a la señora Florencia Peña porque vamos en vivo. No se enoje", comentó anoche el "Cabezón": Y Peña contestó: "el reemplazo me enoja un toque...".