Pampita volvió a Showmatch y Tinelli le preguntó por Pico Mónaco

La noche del viernes en Showmatch marcó la llegada (al menos momentánea) de Carolina " Pampita " Ardohain al jurado. La modelo que estuvo en Bailando por un sueño en ese rol durante dos años, fue invitada ante la ausencia de Florencia Peña. Y apenas abrió su programa, Marcelo Tinellino dudó en saludarla e invitarla al centro del escenario para tener un breve diálogo con ella.

Pampita primero le agradeció a Tinelli la convocatoria, y le confesó: "Cuando me llamaron obviamente dije que sí. Los extrañaba, los estuve viendo estos días. Tengo los mejores recuerdos. Así que cuenten conmigo siempre". Más adelante, también contó que de a poco está "volviendo a trabajar" ( su ciclo en Telefe, Pampita Online, tuvo un final accidentado y no gozó del éxito que ese canal esperaba), y ella también reveló que en poco tiempo volverá con un nuevo programa propio llamado Pampita íntima.

Marcelo luego le preguntó qué opinaba de Laura Fernándezen el rol de jurado, y la Ardohain dijo: "Se merece ese lugar (.). La que más sabe de baile es ella". Más adelante, Tinelli invitó también al centro a Ángel de Brito para que el periodista y la modelo pudieran limar asperezas del pasado, aunque Pampita dijera: "Yo no sabía que estábamos peleados".

Sin mucho preámbulo, e intrigado por su vida sentimental, luego Tinelli le consultó sobre cuál era el status actual de su relación con Pico Mónaco, y Carolina respondió: "Yo sé que todos quieren saber, pero la de los temas sentimentales es una puerta que cerré. Me lo voy a guardar para mí. Me afectó mucho que se metiera lo mediático tanto en mi pareja. Espero que entiendan. Sé que los noteros están haciendo su laburo, y son un montón de años en los que siempre di una nota, pero ahora necesito esto, necesito privacidad e intimidad. Ojalá me lo puedan respetar, porque no es mala onda, pero me encanta manejarme así".

Ante la falta de respuestas concretas de Pampita, Ángel aseguró que Pico y Pampita se vieron, y que incluso hubo señales de afecto. Luego el periodista le preguntó a ella por qué había tomado esa decisión, y Carolina contestó: "Le hicieron bastante daño a una relación que podría haber transitado de otra manera. Los romances inventados siempre hacen mucho daño. Y aunque esté en los medios hace muchos años, igual me duele".

Cambiando de tema y dejando atrás su vida sentimental, Pampita opinó sobre el flamante BAR y consideró que no era demasiado útil, al sostener que sumar o restar un punto no marca una diferencia real. Lourdes Sánchez, Mariela Anchipi y Jorgito Moliniers, los integrantes de ese comité, no se mostraron muy entusiasmados por esa opinión y dijeron que ese punto sí puede torcer el destino de una pareja en el certamen.