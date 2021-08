Pampita volvió a "La Academia" y mostró el camarín donde dormirá su hija: conocelo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El comienzo de semana de ShowMatch fue protagonizado por Ana, la hija de Pampita y Roberto García Moritán. La modelo y conductora de Pampita Online se reincorporó a La Academia y presentó a su bebé frente a las cámaras.



Marcelo Tinelli visitó el camarín donde descansa Ana y recordó: “Yo lo hice en el año '95 con Francisco, cuando era muy chiquito. Un día lo puse en el estudio cuando tenía dos meses”.

Acompañado de una cámara, el conductor tuvo un diálogo con García Moritán y Pampita, quienes contaron que se turnan los horarios para hacerla dormir. “No llora nunca, se porta re bien”, aseguró ella.



De momento, Ardohain prefirió que la bebé no fuera hasta el estudio, aunque dijo que lo hará "en unos meses". Pocos minutos después, y porque Ana no se dormía, Tinelli pidió tenerla en brazos. En ese instante, pareció que la pequeña cerró sus ojos, ante la sorprendida mirada de su mamá que susurró: “El tío Marce la durmió, me vuelvo loca”.



Luego, García Moritán se quedó con Ana en brazos, y Pampita se dirigió al estudio en donde retomó su lugar en el jurado. De ese modo, este lunes marcó el regreso oficial de la modelo a su trabajo en televisión, ya que no solo regresó a ShowMatch, sino también a Pampita Online.