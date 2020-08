Pampita será investigada por posible "privación ilegal de libertad" a su exniñera

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El 28 de febrero, la doctora Cinthia Raquel anunció la desestimación de la acusación de Viviana Benítez contra Carolina "Pampita" Ardohain por supuesto maltrato psicológico y hostigamiento. Sin embargo, ayer, la Justicia argentina revocó el sobreseimiento de la modelo y conductora.



En lo que fue un inesperado revés judicial, el periodista Adrián Pallares dijo en Intrusos que la Justicia, que en un principio había denegado la acusación de la exniñera de los hijos de Pampita por “inexistencia de delito”, ahora revocó el sobreseimiento de Ardohain, y dándole lugar a la denuncia de Benítez, investigará a la exjurado del Bailando por posible "coacción" y "privación ilegal de la libertad".



“Empezará a ser investigada, se revocó la resolución que decía que esto había quedado en la nada, y la situación judicial de Pampita se empieza a complicar”, explicó el periodista.



Benítez trabajó como niñera en la casa de la modelo cuidando a Bautista, Beltrán y Benicio, y hasta llegó a ser Dama de Honor en el casamiento de Ardohain con Roberto García Moritán. Sin embargo, luego de la boda, la Benítez presentó una denuncia penal por "maltrato psicológico" y "hostigamiento" tras haber perdido un embarazo a causa de las actitudes que Pampita habría tenido con ella luego de que desaparecieran las llaves de su caja de seguridad.



Tiempo atrás, Benítez comentó que la modelo le había comentado que tenía intenciones de atropellar con su auto a Benjamín Vicuña y a la China Suárez. Acompañada por su abogado, en una entrevista en Crónica TV, dijo que empezó a trabajar con Pampita en 2014 como niñera de su hijo menor, Beltrán Vicuña, pero con el correr del tiempo fue realizando otras tareas.



Así fue como, en este último tiempo, ya se había convertido en “la encargada” de la casa. “Manejaba todo: el pago del alquiler, los pagos que le daban en efectivo a Carolina”. “Yo trabajaba cama adentro. No teníamos horarios. A veces me quedaba a trabajar los fines de semana, y trabajaba de lunes a lunes”. Según su palabra, no siempre recibía el pago de horas extras.

“Un día estaba bien, y al otro día te trataba como una basura”, dijo Benítez. “Siempre nos agarraba a todas, pero como era yo la que estaba desde hacía más tiempo, se la agarraba conmigo. La (eventual) pareja que tenía en ese momento también se metía”. Aseguró que hubo “muchas situaciones raras” porque a Pampita “siempre se le perdía algo y te acusaba de robo, y después te pedía disculpas”.



Cuando salieron las acusaciones, Pampita se defendió mostrando una serie de mensajes que mantuvo con Benítez, en las que quedaba claro la cercana relación que ambas mantenían. “Estoy muy sorprendida y muy angustiada por las falsas declaraciones de Vivi, y todas las sartas mentiras que se están diciendo. Gracias a Dios tengo muchísimo material de prueba. Nunca un hijo mío pudo verme maltratar a una empleada, contestar mal, porque es algo que no se permite en mi casa. Para mí es gravísimo; yo no lo hago”, dijo.