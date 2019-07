Pampita se separó y contó cómo detectó una infidelidad

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Es de público conocimiento que Pampita practica la monogamia y no le gusta nada descubrir que le han sido infiel. Sin embargo, lejos de querer vivir en la mentira, la conductora y modelo reveló una de las veces que tuvo que jugar a la detective para comprobar que su pareja tenía una relación con otra mujer.

En Pampita Online, contó que todo comenzó con una selfie del hombre en cuestión. "Tenía un novio que me mandaba selfies. En un momento, me manda una foto sacando la lengua", comenzó. "Así que busqué, ticki, ticki a la ex de ese novio y justo ese día había puesto en Instagram una foto con el mismo gesto", lanzó Pampita.

"Ese mismo novio me había comprado una pulsera divina en Tifany's y tiempo después veo a esta chica que le había comprado la misma", siguió atando cabos la conductora. "¿Ese día compró dos o tuvo el morbo de ir a comprarle la misma?", teorizó.

El panelista Luis Piñeyro le consultó si se trataba de un famoso, pero Pampita dijo que no muy sonriente. La modelo estuvo casada brevemente con Martín Barrantes y convivió diez años con Benjamín Vicuña. Luego, estuvo de novia con Nacho Viale, Pico Mónaco, Polito Pieres y Mariano Balcarce, de quien se separó esta semana.