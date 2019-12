Pampita reveló cómo fue el acuerdo para la separación de bienes con Benjamín Vicuña

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Pampita sacó a la luz cómo fue la separación de bienes con Benjamín Vicuña. Lo hizo en el marco de su descargo luego de que su exempleada doméstica Viviana Benítez la denunciara por maltrato.

"Hace años que me separé de mi pareja de casi once años y yo no le pedí ni un centavo, me fui con mi ropa. A pesar de que me correspondía y que quizás era para mis hijos. Yo saqué mi ropa y nada más”, ejemplificó Pampita en su programa Pampita online.

"Para mí la plata se consigue ganándola uno, en el trabajo que sea. La dignidad que te da que la plata la consigas por tu trabajo y por como corresponde no te la quita nadie", agregó para diferenciarse de su ex empleada.

Si bien durante los más de diez años en los que estuvieron juntos, Carolina y Benjamín no contrajeron matrimonio, ella podría haber realizado un reclamo por los bienes gananciales de acuerdo a lo que establece el Código Civil argentino. Sin embargo, optó por no hacerlo.

Cabe recordar que la separación de Pampita fue un verdadero escándalo, motivado por la relación que mantenía Vicuña con la China Suárez mientras filmaban El Hilo Rojo.