Pampita reconoció que vivió una etapa de terror: "Me separé y mi programa no funcionó"

Carolina "Pampita" Ardohain participó este miércoles de un evento solidario en Buenos Aires y se sinceró ante las preguntas de la prensa. Por primera vez, reconoció que atravesó por un mal momento luego de su separación con Pico Mónaco y la baja de su programa "Pampita online".

Consultada por su relación con Polito Pieres, respondió: "No estoy de novia, no estoy en momento para eso, si me invitan al cine o a cenar voy, no estoy buscando estar de novia, estoy buscando estar bien yo".

"Yo tardo mucho para ponerme de novia, no es de un día para el otro, mis hijos están muy encariñados con Pico, el el más chiquito tiene 3 años y desde chico convivió con él", añadió.



“Tuve cuatro meses de terror, me separé y mi programa no funcionó", se sinceró la modelo. "Ahora me estoy sintiendo un poco mejor. Por lo menos termino el año con trabajo, que eso me hace bien a la cabeza y me da espíritu", añadió.