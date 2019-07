Pampita: "Qué más quisiera yo no haberme separado nunca"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Carolina Ardohain anunció que está separada de Mariano Balcarce, su última pareja. En medio de rumores de terceras en discordia, la modelo y conductora aclaró que el distanciamiento fue en buenos términos y le respondió a quienes critican sus noviazgos.

En Pampita Online, la jurado del "Súper Bailando" se refirió a los comentarios misóginos que la acusan de presentar demasiados novios a sus tres hijos, Beltrán, Benicio y Bautista.

"Voy a hacer todo lo que yo quiera, todo lo que me haga bien. Rompí mis propios prejuicios. Me lo merezco. Y por mis hijos no se preocupen, los cuido como un tesoro. Cuido mucho la cabeza de mis hijos. Ellos saben muy bien quién soy yo", dijo la modelo.

"Me han visto pasar momentos muy fuertes y han estado ahí, al lado mio, a pesar de que son muy chiquitos, y cuando me ven feliz, son los más felices del mundo. No me juzgan por nada. Son muy compañeros y tienen la sabiduría de haber pasado cosas fuertes", dijo.

"Yo los cuido mucho. Siempre son mi prioridad absoluta. Siempre estoy pensando en ellos, antes que en cualquier pareja o cualquier trabajo", subrayó.

Finalmente, se refirió a Benjamín Vicuña , el padre de sus hijos. "Es la realidad que me tocó: qué más quisiera yo que no haberme separado nunca, que mis hijos hubieran tenido a su padre en su casa. Pero yo no lo elegí a eso", concluyó, remitiendo a la separación que tuvo lugar a fines de 2015 y en medio de fuertes rumores de infidelidad.

Mirá el video: