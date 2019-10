Pampita se quebró en pleno ShowMatch por la muerte de un familiar

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La gala del martes de ShowMatch fue muy movilizadora para varios integrantes del ciclo. Por lo pronto, la pareja de baile de Flor de la Ve, Gabo Usandibaras, regresó a la pista de baile luego de sufrir la pérdida de si madre. En tanto Pampita no pudo evitar las lágrimas al ver a Griselda Siciliani bailar un tema interpretado por Mercedes Sosa y debió ser asistida por su colega, Florencia Peña.

¿Qué le paso? "Estaba llegando al canal y me avisaron que había muerto un familiar muy querido. Me pregunté cómo iba a llevarlo durante el programa, pero pensé que iba a estar bien, que me iba a distraer. Este tema en particular y la Negra Sosa fueron muy importantes para mi familia durante muchos años. Parece mentira... Cuando empieza a sonar el tema, la emoción desborda", contó la jurado.

En esta instancia del Super Bailando, cada una de las 16 parejas finalistas se enfrentan a duelo con otra y el jurado debe elegir a una. En el caso de Sicialini fue contra Lola Latorre. Por lo pronto a Pampita no le resulto difícil optar: "Fue una idea excelente, y es increíble lo que transmite, lo que hacen sentir".

Mirá el video:

Pampita, de todos modos, elogió a Lola, que hizo una coreografía con ritmos urbanos pero le pidió que "arriesgue más" en la próxima ocasión.

Otro duelo que se destacó en la noche del martes lo protagonizaron Flor Torrente y Nicolás Occhiato. Tras una reñida definición, el jurado se inclinó por la hija de Araceli.