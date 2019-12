Pampita se quebró al hablar de su exniñera

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

A lo largo del día, la exniñera de "Pampita" Ardohain, Viviana Benítez, visitó varios programas televisivos en los que contó historias sobre la intimidad de la modelo, a la que denunció por hostigamiento, daño psicológico e irregularidades en el cobro de sus haberes. Durante el comienzo de su programa, Pampita online, la jurado del "Súper Bailando" aprovechó para contar su verdad y defenderse de las acusaciones.

"Lo primero que hice cuando me enteré fue largarme a llorar. Es muy fuerte, porque no era mi empleada, era mi amiga, por eso la puse entre mis damas de honor, entre las 30 personas más importantes de mi vida. Mis amigos son mi familia y ella estaba en ese grupo", comenzó diciendo. "Mis hijos son lo más importante que tengo, no hay nada que no me importe más que ellos y no los hubiese dejado jamás con alguien en quien no confío plenamente. Ella tenía mi confianza absoluta".

Pampita volvió a reafirmar que tiene pruebas que la respaldan, ya que guarda todos los celulares que tuvo a lo largo de su vida por una cuestión de seguridad. En ellos tiene conversaciones que mantuvo con Benítez a lo largo de los años, cada vez que la mujer renunció, con las razones por las cuales lo hizo. "La conozco a Vivi y siempre ha tenido una tendencia inestable, de no estar conforme con su vida. Estaba estudiando peluquería, hace unos meses probó trabajar puertas afuera y le dije que sí... yo quería que esté contenta, pero no en su trabajo, sino en su vida".

La conductora explicó el contexto de algunas historias que relató la exniñera en las entrevistas que brindó, como el hecho de que en algún momento pidió explicaciones por un supuesto robo. "Hace dos años hubo una seguidilla de robos en mi casa, desaparecían cosas todo el tiempo, pero Vivi no era la única empleada, había otra mujer más. Si me falta algo de ropa me da mal humor pero no pasa nada, lo que pasaba es que venían faltando muchas cosas. Un día falta una llave y les dije, 'bueno chicas, hablen entre ustedes y que la llave aparezca', que como jefa no me parece que esté mal. Después la llave estaba en una cartera mía", contó asegurando que nunca les gritó.

También habló sobre los relatos que hizo Benítez sobre los días posteriores a la separación de Pampita con Benjamín Vicuña, y las acusaciones de que no se ocupa de sus hijos. "Ella no llevaba a mis hijos al colegio, solo al más chico. Eran tres cuadras e iban en auto. Yo no voy porque trabajo de noche, llego a casa a la una de la mañana, ceno y me termino acostando a las dos, pero no soy mala madre", aseguró rompiendo en llanto.

Mirá el video:

"No puede hablar así. Hoy decía que cuando me separé me encerraba en mi cuarto para que los chicos no me vean triste, y... ¿qué quería? ¿que mis hijos me vean llorando? Tenía una empleada para que los cuide y yo estaba mal, ¿no era mejor que no me vieran así? ¿No fue la mejor decisión? ¿Por qué sale a decir estas cosas?", expresó mientras las lágrimas caían por sus mejillas. "Ella sabe perfectamente lo que viví esos años. Duele que te claven un puñal por la espalda, duele la mentira. Soy una excelente madre y soy excelente empleadora, por eso me voy a defender con todas las de la ley".

Según relató la modelo, lo único que ella quiere es que su examiga le pida disculpas y diga la verdad. "Voy a iniciar acciones legales por calumnias e injurias porque es lo que más me duele", afirmó y contó que otros empleados serán testigos ante la Justicia. "Lo único que quiero es que se retracte públicamente. A mi me duele que mienta, que diga que soy mala empleadora, que diga que perdió un embarazo por mi culpa, que diga que soy mala pagadora. Para mí el honor es muy importante, no le voy a hacer daño a alguien que quiero y no le voy a deber plata a nadie".

"Si me pide disculpas queda todo ahí, obvio. No quiero venganza, no me sirve para nada. Quiero que quede claro cómo soy como ser humano, que a nadie le queden dudas", explicó. "Llevo tres días sin dormir pensando en cómo me pudo hacer esto. En mi casa no lo pueden creer, pero me dijeron que lo venía planeando hace tiempo. Me da escalofríos saber que estaba bañando a mis hijos y planeando esto".

Pampita también reveló que nunca le interesó el dinero de los demás y que al separarse no le pidió nada a Vicuña. "Cuando me separé de mi pareja no pedí ni un centavo, me fui con mi ropa y nada más, a pesar de que me correspondía porque era para mis hijos. Para mí la plata se consigue trabajando, esa es la dignidad no te la quita nadie".

"Pedir disculpas le va a dar a ella dignidad y le va a servir para cualquier otro trabajo, para quien la quiera contratar", expresó visiblemente dolida. "La mentira está mal, pero todavía puede resarcirse. Yo no voy a negociar ni un centavo. Por mí que vaya a todos los programas, porque está yendo con mentiras y yo no voy a pagar para que no las diga más. Me voy a defender porque no me puede ensuciar así".

Por último, la conductora contó que intentó ponerle un bozal legal pero que no pudo. "Fuimos al juzgado que me corresponde pero el juez está de licencia, entonces no pudimos hacerlo. Igualmente el daño ya está hecho. Por suerte los chicos están en Chile ahora y después nos vamos de vacaciones, así que estaba planeado que no la vieran hasta marzo. Con el tiempo les voy a decir que no trabaja más, pero sin detalles".