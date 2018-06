Pampita se puso el cuestionado vestido de Sol Pérez en los Martín Fierro

Los fashionistas argentinos no le tuvieron piedad a la rubia durante la entrega de premios. Entre ellos, Fabián Medina Flores, Matilda Blanco y Santiago Artemís que comentaron en los programas participan.

Artemís, excéntrico diseñador, sostuvo que el vestido de la exchica del clima dijo es "grasa". Por su parte, Medina Flores dijo que "Sol está muy cerca de ser una Victoria Xipolitakis. Tiene el mismo pelo. ¿Hay alguna mujer que quiera tener ese color de pelo, en esas condiciones, y vestirse así?",. Y Matilda indicó: "Sol Pérez estaba en una murga en Pinamar. Un espanto".

Al tanto de estas declaraciones, Sol Pérez no se quedó callada. Lejos de ello, la rubia les respondiónen Los Ángeles de la mañana: "Yo no soy careta, no me voy a vestir para el resto. Si no les gusta miren para otro lado", arrancó. diciendo Sol, para luego atender a cada uno por su lado.

"Claro que me molesta lo que dicen. Me parece horroroso. Pero de Medina Flores no voy a hablar... Es una persona que piensa que una mujer no puede ser tapa si tiene 4 kilos arriba. Es muy agresivo. Eso no se perdona", sentenció Pérez.

Según reproduce el portal Ciudad.com, Sol le respondió con menos enfado a Blanco: "Y Matilda también me parece muy agresiva, pero en distinto nivel. Ella es más un personaje. Matilda sabe que yo me río de lo que dice... Yo voy a seguir vistiéndome como a mí me gusta. No voy a disfrazarme de algo que no soy para caerle bien a los demás o para que digan si estoy bien o mal vestida".

Ayer, mientras tanto, Luis Piñeiro, compañero de panelista de Pampita Online, mostró a la conductora luciendo el vestido de Sol. ¿A quién le queda más lindo?