Pampita sobre Pico Mónaco: "No estamos reconciliados, pero nos gusta vernos"

Los rumores de encuentro entre Pampita Ardohain y Pico Mónaco son moneda frecuente. Esta semana en Intrusos, el periodista Adrián Pallares había comentado que la modelo y el tenista se habían visto el martes por la noche en el departamento de él, a donde ella llegó alrededor de las 21hs.

"No lo veía hace muchísimo, no sabía nada de su vida. Se estaba por ir de viaje", contó la modelo durante una nota en Los Especialistas del Show. "Me llamó, me dijo '¿charlamos?', y le dije que sí, que charlemos", agregó.

A pesar de reconocer que se vio con su ex, Pampita aseguró que no están reconciliados. "Fue una llamada sorpresa, me llamó y arreglamos. Yo estaba saliendo del gimnasio con mi hermano y fui así, sin ducharme, asquerosa. Pero no pasa nada, era para charlar y saber de nuestras vidas, fue un rato".

"No fue por Osvaldo", dijo cuando le consultaron si se habían juntado para hablar sobre el perro que el tenista adoptó mientras estaban de novios. "Queríamos saber un poco de la vida del otro. No fui a conquistarlo ni nada, no era una cita romántica y no quedamos en nada. Nos gusta vernos, nos queremos mucho".

Después de separarse de Mónaco a finales de mayo, la modelo fue vista a principios de septiembre muy acaramelada con Polito Pieres en una salida al cine en Pilar, y posteriormente, llegó a participar en un acto de Ellerstina junto a la familia del polista. Sin embargo esa relación no prosperó y tras separarse, el corazón de Pampita vuelve a estar libre y en busca de un nuevo amor.