Pampita le pidió más "sensualidad" a Flor de la V estalló de furia en el Bailando

El Bailando por un sueño se encuentra sumergido en el ritmo centrado en los grandes éxitos de los ochenta y los noventa, y una a una las parejas se entregan a verdaderos clásicos pop de esa época. Los encargados de abrir la pista fueron Flor de la V y Gabo Usandivaras , que propusieron un poderoso baile al ritmo de "Vogue". Pero la coreo, derivó en una impensada discusión entre la participante contra Florencia Peña y Carolina " Pampita " Ardohain.

Al momento de llegar, ambos concursantes explicaron que su baile tenía que ver con celebrar la diversidad y contar que salir del clóset no es sencillo para muchas personas. En ese sentido, su deseo era el de hacerles sentir a quienes no tuvieran contención de ningún tipo que estaban acompañados y acompañadas. Dicho eso, la dupla se entregó a una impactante coreografía en la que también participaron dos bailarines invitados y la coach, Georgina Tirotta.

Cuando llegó la instancia del puntaje, Ángel de Brito reconoció que le gustan las elecciones del equipo, y consideró que ellos siempre suman: "Gabo es un bailarín excepcional. Todos bailaron muy bien, y para Flor también es un desafío bailar con profesionales. Tuvo una entrada muy vistosa, estuvo bien" (voto secreto). A continuación, Pampita reveló que la sorprendió mucho la performance de Georgina, y agregó: "Había muchas fusiones distintas, sí me hubiera quedado con todo Madonna. Me faltó el rol de Gabo de "machote", siento que él repite un poco el registro, y me parece que a Flor le falta la posibilidad de un compañero para que ella sea más sensual". Esa opinión despertó polémica en la hinchada de Flor, quienes dijeron que no era necesario un macho. Ante esa respuesta, la modelo se corrigió y dijo que entonces sí era importante que Flor pudiera trabajar su sensualidad (6).

En su turno, Flor Peña remarcó la increíble presentación del equipo, y destacó que sin embargo a veces "es tan grandiosa la puesta que falta baile", y detalló lo que sintió con la coreo: "Los quiero ver bailar más. Siento que hay mucha pasarela, mucha caminata, pero me falta un poco más de baile. Ustedes pueden bailar más, igual me gustó" (7). Esa opinión disgustó a la participante, que pidió que no le pusieran la vara muy alta, porque ella no es bailarina: "De verdad siento que ustedes dos nunca tienen un detalle, siempre hay algo que no les alcanza. Y, si esperan verme Paloma Herrera, van muertas conmigo". Luego remató al decir que "sentía un halo de prejuicio". Florencia Peña la interrumpió inmediatamente y le dijo que bajo ningún punto de vista había prejuicio alguno ni por su parte, ni por Pampita, y expresó que en el certamen ante todo hay que bailar. Flor de la V no se tomó a bien la situación y dijo que no podía bailar más que eso, y que en todo caso, era mejor abandonar ShowMatch .

Atento al clima del estudio, Marcelo Tinelli intentó apaciguar el tono del intercambio que poco a poco ganaba en tensión, y Pampita quiso también bajar el volumen del debate aclarando que su observación tenía que ver con una falta de erotismo en el número.

Por su parte, Marcelo Polino destacó que la pareja era hipnótica, y agregó: "Si estamos hablando de tolerancia, hay que aceptar a quien no le gusta. A mí me pareció erótico, me pareció divina la puesta, quizá hay que ser más receptivo y permeable a la opinión del otro" (5). Pero lejos de concluir, la discusión continuó y la participante dijo que algunos mostraban la hilacha, una frase que visiblemente molestó a Pampita, que tomó el micrófono y le comentó: "¿Cuál es mi hilacha?". Flor de la V no dio una respuesta clara, y Peña luego dio por concluida la pelea asegurando que muchas veces ella y Carolina son cuestionadas solo por ser mujeres.



Al momento del BAR, Flavio Mendoza aclaró que a Pampita y a Peña era importante respetarlas, y ahí comenzó un cruce con Gabo. El coreógrafo dijo que ese participante "iba con una carga negativa". Con respecto al rol de Flor, la felicitó por su baile y consideró que el show fue "increíble" (punto para arriba). Laura Fidalgo elogió principalmente el aporte de la coach, y sumó otro punto. En último lugar, Aníbal Pachano opinó que la puesta en escena y la coreo fue notable, y le pidió a Gabo que nivele la energía con respecto a la figura que tiene al lado. Una vez dicho eso, mantuvo el puntaje.