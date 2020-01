Pampita y Karina Jelinek juntas en un desfile de Punta del Este

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Como en los viejos tiempos de los mega desfiles de Punta del Este, Pampita y Karina Jelinek coincidieron en un glamoroso evento de moda esteño. Esta vez no fue sobre la pasarela sino como invitadas especiales del show Oh & Visa Fashion Sunset organizado por Fernando Cristino en el shopping Oh La Barra.



Las estrellas argentinas siguieron atentamente el desarrollo del desfile, en el que modelaron Vitto Saravia, Mel Carballo, entre otras. Ambas se quedaron a disfrutar del show de fuegos artificiales de cierre, y también se tomaron un tiempo para recorrer el centro comercial y elegirse algunas prendas de las marcas más exclusivas.



Para Pampita y Jelinek el verano del 2020 no es uno más. Mientras que la primera disfruta sus primeras vacaciones en Punta del Este junto a su flamante marido Roberto García Moritán, la otra está envuelta en un escándalo luego de haber sido descubierta a los golpes de puño contra una amiga en el boliche Tequila.