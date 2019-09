Pampita se hartó y pidió que la dejen en paz con su novio

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Hace varias semanas, Pampita Ardohain es protagonista "indirecta" de varios escándalos que suceden a su alrededor. Primero, fue la foto que su amiga Puli Demaría se sacó junto a la China Suárez; luego, la selfie que su novio Roberto García Moritán subió "por error" a las redes y ahora, el misterioso posteo que Milagros Brito, la exmujer de su pareja, subió a Instagram y que muchos creyeron que iba dedicado a ella. Cansada de estar siempre en el centro de la polémica y de tener que dar explicaciones, la jurado del "Súper Bailando" rompió el silencio y apuntó, una vez más, contra la prensa.

Su primer descargo ocurrió en el día de ayer en su programa Pampita Online. La conductora del ciclo de NET TV se sometió a las preguntas de su compañero Luis Piñeyro y demostró su malestar con quienes intentan cotidianamente generar conflictos con su entorno. "Viste cómo vengo este año, no genero ningún problema, estoy muy atenta a todo. Pero los medios están muy atentos a todo lo que sucede a mi alrededor: a lo de Puli, a mi pareja, a la exmujer de mi pareja", comenzó enumerando en referencia a los últimos escándalos que directa o indirectamente la tuvieron como protagonista. Y visiblemente enojada, agregó: "Como que no se dan cuenta que también le hacen mal a la relación. Déjennos tranquilos porque están todo el tiempo buscando quilombo, quilombo, quilombo con lo de alrededor".

Con respecto al posteo que hizo Milagros Brito, la exmujer de su actual pareja, explicó: "No fue incorrecto el post. Era un viral del día, yo también lo recibí y lo mandé a un chat de amigas porque todas tenemos un novio del que nos reímos entre amigas, era un chiste de chicas", justificó la modelo.

Y enseguida, volvió a arremeter contra los medios: "Están buscando el pelo al huevo todo el tiempo, siempre buscándome enemigos. Yo no soy enemiga de nadie, me llevo bien con todo el mundo. La prensa prende la mecha, la gente que me quiere reacciona y es incomodo porque es la mamá de los hijos de mi pareja de este momento. Yo trato de proteger a todos los de mi alrededor, hay gente que termina lastimada por solo estar conectado conmigo. Siento que termino como haciéndole mal a otra gente", reflexionó, bastante molesta.

Móvil con Rial

Sin embargo, la cosa no quedo ahí y el martes al mediodía Pampita volvió a hablar en Intrusos. Desde el móvil y, en un ida y vuelta imperdible con Jorge Rial, la morocha se refirió a su descargo de ayer y volvió a redoblar la apuesta. "Me parece que mi entorno no hace cosas para generar esto. Ellos no tienen por qué cuidarse porque no se dedican a esto, ni quieren estar expuestos. Son ustedes los que están muy atentos buscando hasta el mínimo detalle", disparó, con cierta furia contra los panelistas del ciclo de América. Y, lejos de retractarse, agregó: "Claro que no es culpa mía, pero llevo unas semanas con mucho tema externo que no tiene que ver conmigo y al final la que doy siempre la cara soy yo. Ellos lo hacen sin querer, no tienen malas intenciones".





Muy predispuesta pero firme en sus convicciones, la jurado de ShowMatch se ocupó de aclarar cada tema que la involucró de forma indirecta durante las últimas semanas. Frente a la discontinuidad de Puli Demaría en su magazine de cable y las versiones que asegurarían que la DJ fue suspendida, la modelo explicó: "Eso no es cierto. Yo soy incondicional con mis amigas, son mis hermanas de la vida. No da por pelearse por pavadas, la amistad es muy fuerte, hemos atravesado momentos muy fuertes juntas, así que no se rompe por esto. Ese fue un pedido de ella porque tiene funciones de Microteatro".

Luego, y casi por orden cronológico, se refirió a la foto que Moritán subió hace unos días a su Instagram y luego, borró. "Fui yo la que le avise que la había subido porque él no se había dado cuenta. Era un chiste interno nuestro y sin querer la subió a sus stories, fue un accidente. Le dio mucha mala sangre, no lo disfrutó. Era un momento lindo nuestro, no era la foto que hubiéramos elegido para publicar", advirtió, dejando en claro que aún es muy pronto para exponer su nueva relación.

Minutos después, llegó el turno de hablar del posteo de Brito, la exmujer de su pareja. "Nunca pensé que era algo dirigido hacia mi pareja. Están separados hace 12 años, no sé cuantas parejas tuvo cada uno después de eso. Nunca pensamos que estaba dirigido hacia él o hacia mí", confesó Ardohain, restándole importancia al tema.



Por último, y antes de asegurar que si Rial va a su programa ella se sienta en el piso de Intrusos, Ardohain hizo un pedido público: "Estoy empezando una relación, déjenme unos meses porque quizá la persona se asusta y sale corriendo. Siento que todo lo que dicen puede dañar y desgastar la relación. Para alguien que no está acostumbrado al medio, obvio que influye".