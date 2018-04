Pampita habló de las deudas de Showmatch: "Espero cobrar"

Las deudas generadas en la temporada 2017 de Showmatch siguen dando que hablar. Tras la bancarrota de Ideas del Sur y el Grupo Indalo que gerenciaba a la productora, muchos son los funcionario que aún no cobraran sus sueldos.



Carolina ''Pampita’’Ardohain, exintegrante del jurado, se refirió al tema en una nota para el programa Confrontados (Canal 9) y fue muy dura con sus respuestas.



''Todo está en manos de un abogado y espero cobrar algo, yo quise arengar a que no fuéramos la última semana y nos pongamos firme para presionar, pero no tuve mucho quorum con el resto del jurados. Ellos tienen otra relación con la productora, a ellos les parecía poco profesional", dijo.



''Yo me hubiera puesto firme. Soy más gremialista, me uní a lo que ellos pensaban, pero si los cuatro hacíamos un piquete claro y contundente tal vez hubiéramos llegado a algo’’, añadió. "'Me hubiera quedado en mi casa si sabía que no me iban a pagar; yo quiero cobrar!".