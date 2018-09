Pampita furiosa con una periodista en los Martín Fierro del cable: "No me molestes"

La gala del Martín Fierro de cable, desarrollada este lunes en Buenos Aires, no terminó muy bien para Carolina "Pampita" Ardohain. Estaba nominada a dos premios por su ciclo "Pampita online" y se fue con las manos vacías, además de protagonizar un duro cruce con la periodista Andrea Taboada.

La panelista de Los ángeles de la mañana abordó a Pampita con la cámara del celular accionada y preguntas sobre su novio novio Polito Pieres, el diseño de su vestido y otras, pero la modelo y actriz no quería hablar.

"Pampita, Pampita, Pampita, ¿por qué no me querés hablar?", le dijo Taboada. "¡No me molestes, por favor! Para mí es una noche muy especial", respondió la conductora, quien también hizo el gesto de bajar el celular de Taboada.

Siempre con respeto me acerqué a @pampitaoficial a preguntarle sobre vestido y sobre @AngeldebritoOk y @politopieres me contestó gritando y me agarró de la mano para bajarme el celular...Muy agresiva... mal educada...#MFCable2018 pic.twitter.com/mwXlWmXV5W — Andrea Taboada (@andretaboada) 25 de septiembre de 2018

La periodista compartió las imágenes en la red social Twitter y calificó a Pampita de "maleducada, ordinaria y agresiva".