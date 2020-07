Pampita sobre sus exparejas: “Sus carreras repuntan y brillan cuando están al lado mío”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes





El miércoles, Pampita y Mariana Brey protagonizaron un tenso cruce en la televisión argentina, cuando la panelista de Los Ángeles de la mañana brindaba un móvil a Confrontados y la modelo irrumpió a través de una llamada telefónica.



Furiosa, la jurado del Bailando trató a Brey de "cizañera y mentirosa". Todo después de afirmar que Pico Mónaco se había enojado con Pampita tras la filtración del video en que se ve al extenista gritándole a una exempleada de la modelo.



“Lo más importante de mi vida es demostrar la clase de ser humano que soy con mis parejas y con mis exparejas”, dijo una Pampita furiosa. “Vos no me vas a difamar a mí, yo tengo muchos valores y sé cómo tratar a la gente estando conmigo y no estando”, prosiguió.



“Soy supergenerosa con las personas que han estado conmigo y con mis parejas. Los ayudo en todo”, afirmó. “Sus carreras repuntan y brillan como oro cuando están al lado mío. Entonces no me vengas a decir que yo le pude haber hecho daño. No te lo voy a permitir”, aseguró.



“Explíquenmelo. Empezaste diciendo que esto era una pavada y ahora parece que es lo más importante de tu vida”, continuó la periodista.



Fue entonces que Pampita arremetió: “Esta mina siempre se cuelga de mí. Ahora le dan un móvil, mañana la levantan en los portales, lo hace a propósito”. “Las personas que están conmigo saben muy bien cómo soy, lo saben porque lo ven en el día a día. Eso no es verdad. Que deje de inventar”, pidió Pampita.



“Pobre persona que está disfrutando de este momento de su vida y esta chica está ensuciando todo. Logró que le vuelvan a pasar el video. La única que hace daño acá es Mariana Brey”, finalizó enojadísima.