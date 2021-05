Pampita y la China Suárez, cada vez más amigadas: ahora se siguen en Instagram

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Mucho se ha comentado en las últimas semanas sobre una supuesta crisis de pareja entre China Suárez y Benjamín Vicuña, y van... Sin embargo, la actriz ha asegurado que no hubo tal problema —“Esta vez no hay crisis”, fueron sus textuales palabras a la prensa— y que la relación con el actor chileno va viento en popa. Y no solo eso.

Suárez ha mejorado con creces su relación con Pampita Ardohain, la ex de Vicuña que habría descubierto a ambos en una situación íntima en un motorhome, durante el rodaje de la película El hilo rojo. Eso devino en una explosión mediática que dejó los vínculos muy tensos entre las tres partes.

Pero de eso ya pasaron más de seis años y cada vez hay más indicios de que el vínculo entre la China y Pampita ha mejorado. Ambas tienen, hay que recordar, hijos con Benjamín: la primera tiene a Magnolia y a Amancio, de nueve meses, y la segunda a tres varones —Bautista, Beltrán, Benicio— además de Blanca, fallecida en 2012.



Fue justamente en el homenaje a Blanquita Vicuña, celebrado el sábado pasado en ocasión del que hubiera sido su 15° cumpleaños, donde este buen vínculo salió a la luz.

La conmemoración se realizó en casa de Pampita y allá fue la China, que ofició de fotógrafa del evento. Así lo dejó en claro el hermano de la modelo, Guillermo Ardohain, que subió a las historias de su cuenta de Instagram una foto en la que se veía a la embarazada jurado de La Academia 2021 y a su ex juntos, este último con Amancio brazos. “Qué linda foto”, escribió Guillermo y le agradeció a la China por la toma.



Pero en tiempos de redes sociales, hubo un detalle todavía más llamativo que los periodistas de chimentos de la vecina orilla no dejaron pasar: Pampita y China comenzaron a seguirse mutuamente en Instagram. “Ustedes sigan con sus cosas, pero se acaba de cerrar la verdadera grieta”, dijo la periodista Vicky “Juariu” Braier, al dar la noticia.



evento El recuerdo de Blanquita vicuña en 15° aniversario El sábado, Benjamín Vicuña publicó un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram para recordar a Blanca, su hija, que falleció en 2012 a los seis años, por una neumonía hemorrágica producto de una extraña bacteria que contrajo. “Entre flores y cuarzo te abrazo. Hoy es tu cumpleaños, 15 años y es imposible no pensar en tu pelo largo. Subiré por tus trenzas solo para darte un beso”, escribió el actor. Pampita también compartió en historias una batería de imágenes de la niña, junto a tiernas palabras.



El sábado, la familia se reunió de manera íntima para una suelta de globos blancos al cielo, a modo de homenaje; Pampita estuvo junto a su marido, Roberto García Moritán.