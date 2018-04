Pampita aprovechó su programa para reavivar la guerra con Nicole

En su segundo programa, Pampita Ardohain entrevistó a la mediática finalista de "Bailando por un sueño 2017", Mica Viciconte , y no evitó ningún tema a la hora de preguntar, incluido su romance con el futbolista Fabián Cubero, exmarido de su archienemiga Nicole Neumann.

"Fabián es amigo, lo recibimos siempre en casa con las nenas", disparó la conductora, después de un pequeño video en el que el futbolista le mandaba un saludo grabado a su novia. Y agregó: "Tenemos un llamado sorpresa". Cubero, desde el teléfono, contó que se encontraba con sus tres hijas a quienes se las escuchaba mandar saludos de fondo."Los esperamos en casa, aprovecho ya y hago la invitación acá en la tele: un asadito el finde o lo que quieran", lanzó el deportista.



Después llegaron algunas preguntas incómodas para la invitada. Hablaron del enojo de Nicole cuando Mica se quedó a dormir en la casa de su novio y compartió una cama con una de sus hijas. Y también le hicieron elegir entre tres personas, Nicole, Pampita y Flor Vigna, mientras le consultaban "¿a quién mataría?", "¿con quién tomaría un café" y ¿con quién tendría sexo?". Y Mica contestó que con Vigna tomaría un café; a Nicole la mataría y con Pampita tendría su primera experiencia sexual con una mujer.

Tras el programa, Neumann -a quien le cayó nada bien la entrevista- se dedicó a poner likes a cuanta publicación hablara de lo sucedido: "Perdón, pero con lo que hizo hoy y con lo mal que la trató cuando fue a su programa, la que no suelta es Pampita. Y no es por defender a Nicole. Pero lo que es justo, es justo", replicó la rubia un tuit de Connie Ansaldi.

Perdón pero con lo que hizo hoy y con lo mal que la trato cuando fue a su programa: la que no suelta es Pampita Y no es por defender a Nicole: pero lo que es Justo, es Justo. https://t.co/DEQTrfvy9k — (@connieansaldi) 18 de abril de 2018

"¿Qué hubiera pasado si Nicole le hubiera hecho una nota a la China [Suárez] con los hijos de Pampita en off y Vicuña en un FaceTime? ¿Qué hubiera pasado si la China decía en un 'juego' que la mataría a Pampita y Nicole se quedaba en el molde?", sumó Ansaldi y Nicole le dio su aprobación aprovechando sus comentarios para manifestar su opinión.

Que hubiera pasado si Nicole le hubiera hecho una nota a la China con los hijos de Pampita en off y Vicuña en un FaceTime? Que hubiera pasado si la China decía en un “juego” q la mataría a Pampita y Nicole se quedaba en el molde? EXACTO. Ojo... que la empatía tiene dos lados. — (@connieansaldi) 18 de abril de 2018

Vale recordar que el año pasado parecía que la guerra entre las modelos llegaba a su fin. Fue Nicole la primera en romper el hielo al invitar a su colega a su programa en KZO y, luego, fue Pampita quien la recibió en su ciclo. La diferencia fue que mientras que la rubia no fue al choque, la morocha la incomodó al aire. Lejos de una reconciliación, la relación entre ellas quedó tensa y ahora esta invitación y la presencia indirecta de las hijas de la ex de Cubero no harán más que recrudecer las diferencias que las separaron en el pasado.