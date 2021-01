Pamela Anderson se casó en secreto con su guardaespaldas luego de meses de noviazgo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Según informó este miércoles el sitio People, Pamela Anderson se casó en Nochebuena con su guardaespaldas, Dan Hayhurst. Horas más tarde, DailyMail contó que, a la ceremonia íntima, solo fueron invitados unas pocas personas cercanas a los novios.



“Estoy exactamente donde necesito estar, en los brazos de un hombre que realmente me ama”, le confirmó la actriz de Baywatch al medio británico. Y, además, contó algunos detalles de aquel especial momento: “Fue en la misma propiedad que le compré a mis abuelos hace 25 años. Aquí es donde mis padres se casaron y todavía están juntos. Siento que he completado el círculo”.



En exclusiva, DailyMail difundió algunas fotografías del momento, que muestran a la actriz luciendo su vestido blanco, coronado por un largo velo que se arrastraba por el césped, y un sencillo ramo de rosas blancas y rosadas. Por las condiciones del tiempo y el lugar, Anderson se vio obligada a combinar su elegante vestido con botas de lluvia. El novio, por su parte, eligió un look más casual: pantalón negro y camisa blanca.



Durante la ceremonia, llevada a cabo por un pastor local, la pareja leyó sus votos matrimoniales sin dejar de sonreír, mientras de fondo sonaba una melodía típica, tocada, con instrumentos de percusión, por descendientes de los pobladores originarios de la isla.



Ya en septiembre, People daba cuenta del nuevo estatus en la relación entre la diva y su guardaespaldas porque una fuente les había confirmado que habían empezado un noviazgo “luego de haber estado juntos por un tiempo”. La misma persona, cercana a la actriz, confirmó: “Ella está muy feliz. Ha estado junto a él toda la pandemia. Él la ayudó a arreglar su casa en la isla de Vancouver y se ocupó, junto a ella, del santuario de animales que tiene Pamela”.



Sin embargo, esta no fue la única vez que Anderson habría formalizado una relación el año pasado. Según las crónicas de medios especializados, el 20 de enero del 2020, la actriz se habría casado con el productor hollywoodense Jon Peters. Si bien ella aseguró que nunca pasaron por el altar, el novio confirmó, algo apesadumbrado, que la unión entre ellos duró solo 12 días.



Perters le contó al medio Page Six que todo terminó una vez que él se hizo cargo de todas las deudas económicas de la exconejita de Playboy. “Dejé todo por Pam. Ella debía 200 mil dólares en facturas y no tenía forma de pagarlo, así que lo hice yo y este es el agradecimiento que he recibido. No hay más tonto que un viejo tonto”, justificó el productor de 74 años.



La primera vez que Anderson pasó por el altar fue en 1995, cuando se casó con Tommy Lee, baterista de Mötley Crüe. Fruto de aquella relación, nacieron Brandon Thomas y Dylan Jagger. Luego, en 2006, se casó con el cantante Kid Rock. La relación terminó en los tribunales ese mismo año y, en 2007, probaría suerte con el productor Rick Salomon, con quien, luego de divorciarse, volvería a casarse en 2013.



Quizá empujada por la intención de vivir esta nueva etapa lejos de las miradas de los curiosos, Anderson anunció este martes otra drástica decisión: abandonar las redes sociales. “Esta será mi última publicación en Instagram, Twitter o Facebook”, informó.



“Gracias por el amor. Bendiciones para todos -añadió, para luego dar un consejo directo a cada uno de sus seguidores-. Esperemos que encuentres la fuerza y la inspiración para seguir tu propio camino y no dejarte seducir por esta pérdida de tiempo (en referencia a las redes). Eso es lo que ELLOS (sic) quieren y pueden usar para ganar dinero. Control sobre tu cerebro”, concluyó.