La palabra del abogado de Osvaldo Laport tras la acusación de violencia

Denunciado por la dueña de un restaurante de San Luis (Argentina) por violencia de género y por irse sin pagar la cuenta, Osvaldo Laport decidió guardar silencio pero instruyó a su abogado, Héctor Licciardi, para que hablara en su nombre.

Recordemos que el actor estuvo el fin de semana en la capital puntana, de gira con la obra Rotos de amor. Después de la función, ya de madrugada, fueron a tomar algo a un restaurante que les recomendaron en el hotel. Y fue allí, al momento de pagar, donde surgen las contradicciones. Por un lado, Alejandra Camargo - la dueña del restobar- dice que el actor no quiso pagar lo consumido porque se había sacado fotos con algunos presentes y con eso, de alguna manera, saldaba la cuenta. Además, la mujer señaló que Laport la agarró del brazo con violencia, y eso la motivó a hacer la denuncia policial del hecho.

Pero la versión de Laport, en boca de Licciardi, es muy distinta. "Osvaldo se fue del lugar para protegerse. Pidió la cuenta y no llegaron a pagar porque en el momento de traer la cuenta, la dueña apareció de una manera muy violenta, con tres personas de seguridad. Después apareció el marido de la señora y le dio una trompada a mi cliente. De la nada", señaló el abogado, en diálogo con el programa Pamela a la tarde. "La cuenta no llegaba a los 2000 pesos. No hay explicación para lo que sucedió porque la mujer increpó a Osvaldo. No sé de qué manera él la tomó del brazo. Debe haber habido un revoleo. Es indescifrable todo. Salió por la puerta chica, y escoltado para que no lo agredan".

Licciardi agregó que supone que el actor llamó a la dueña para saludar, pero que siempre su intención fue pagar la cuenta. "Al día siguiente el marido de la señora apareció en el hotel. Fue a cobrar al hotel o a seguir con la agresión", indicó.

Matias Scarvaci, que estaba con Laport y es parte del elenco de la obra junto a Pepe Soriano y Hugo Arana, dijo en un mensaje: "Está mintiendo esa señora. Lo acorralaron a Osvaldo y le pegaron. Menos mal que no reaccionamos porque nos mataban a golpes".

Camargo, en tanto, volvió a hablar desde San Luis. "Entiendo que quieren cuidar la imagen de Laport, pero yo dije la verdad. Y puedo probarlo con imágenes. No fui a verlo esa noche con personal de seguridad porque solamente había uno y en la entrada. Estaban el mozo y el encargado. Laport no tenía por qué tocarme. Me molestó. Eso es violencia. Solo quiero que él se disculpe y me pague la cuenta. No quiero otra cosa", señaló.