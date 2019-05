Pablo Mieres se cansó de los "ataques" de Darwin Desbocatti y Joel Rosenberg respondió

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El senador arrobó a la cuenta del personaje de FM Del Sol y preguntó "¿a quién le hace los mandados? ¿Y cuál es su interés?", a propósito de lo que él interpreta que son "ataques" por recibe por parte del humorista.

Hace mucho tiempo que @DarwinYoParaMi me ataca y cuestiona por cada cosa que hago o digo. La pregunta es ¿a quién le está haciendo los mandados??? ¿Cuál es su interés? @NoToquenNada — Pablo Mieres (@Pablo_Mieres) May 22, 2019

Mieres agregó en la red social de pajarito: "¿Por qué no te metés con la hipocresía del gobierno sobre el tema de los derechos humanos? No ando armado y fui a la Marcha sin ningún problema, porque hay que tener lo que hay que tener para decir y hacer lo que uno cree. Y yo lo hice toda la vida".

@DarwinYoParaMi ¿Por qué no te metés con la hipocresía del gobierno sobre el tema de los derechos humanos? No ando armado y fui a la Marcha sin ningún problema, porque hay que tener lo que hay que tener para decir y hacer lo que uno cree. Y yo lo hice toda la vida. — Pablo Mieres (@Pablo_Mieres) May 22, 2019

Joel Rosenberg, conductor de No toquen nada donde Darwin tiene su espacio de humor, se hizo eco de los dichos del legislador. Entre otras cosas, el periodista aclaró que es "muy raro" que un político se enoje con Darwin. Y agregó: "Mieres se enojó y no he visto enojos tan sobrerreaccionados y equivocados como el de hoy".

RELACIONADAS Política indignada con un titular de "Desayunos informales" By Ignacio Quartino Política indignada con un titular de "Desayunos informales" Política indignada con un titular de "Desayunos informales"

Posteriormente, Ricardo Leiva leyó al aire los dos mensajes del líder del Partido Independiente y Joel contó lo dicho por Darwin. Ocurrió mientras se refería a la Marcha del silencio a la que Mieres asistió y dijo que al político a veces "dan ganas de insultarlo". El término que utilizaron en ese ida y vuelta entre el personaje de Tanco y Joel fue "bobalicón".

Sin embargo, el conductor de NTN aclaró que todo lo que se dijo fue en tono "de humor". Y explicó: "No se habló de los derechos humanos, no se habló de la marcha ni de la pertinencia de Mieres en la misma. Hoy le erró como a las peras", indicó Rosenberg.

"La sobrerreacción lleva a involucrar al programa y a preguntar, Pablo, quién hace los mandados por un chiste sobre que dan ganas de insultarte al verte, ¡¿en medio de una campaña electoral?! ¿Por ésto? No puedo tener molestia. Sería una sobrerreacción a tu hiper sobrerreacción", apuntó Joel.

"Si Mieres tiene algún argumento para decir que acá se hacen los mandados a alguien, para dañar a Mieres... No se nos ocurrió. Es como cuando uno orina fuera de la piscina olímpica... ya no es afuera del tacho. Alguna vez tuve un intercambio con Mieres al aire y fuera del aire y está bien. Esta vez fue por un argumento bobalicón de humor, decir 'a Mieres dan ganas de insultarlo' y reaccionó diciendo que un periodístico hace mandados; nos olvidamos, se fue", dijo Joel, que dio por cerrado el tema.

Escuchá el audio: