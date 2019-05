Pablo Fabregat se declaró arrepentido de la forma en que contó el accidente con un perro

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En 2011, Pablo Fabregat contó de una noche fatídica que vivió mientras manejaba por la Ruta 5 luego de atropellar accidentalmente a un perro. El episodio fue tema de Segunda pelota, el programa que integraba por entonces en Océano FM.

Años después, el conductor asegura que es un tema que "vuelve" cada tanto en redes sociales para condenar su presunta actitud. "No me arrepiento de haberlo contado. De cómo contarlo sí. Se dio a entender algo que no fue así. Después era imposible arreglarlo. No lo conté como algo de lo que me estaba riendo por lo que hice. Lo conté como una narración de una cantidad de infortunios que incluían ese que fue el más shockeante", aseguró ahora en Hacemos lo que podemos (Radio Universal).

"Muchas gente dice: "se burló de..." Y Mariano, que es animalista, dijo que nunca me reí. Es aquello de que la aclaración nunca se va a escuchar como la primera versión porque mucha gente no la quiere escuchar. Quedé con ese cartel que me va a perseguir. Cada tanto vuelve. Mucha gente que no se enteró antes piensa que es de ayer", agregó.

Durante la entrevista, Fabregat habló de sus comienzos en la comunicación. Contó que antes de entrar a trabajar en Océano FM, dejó currículum en Canal 12, Búsqueda y El Observador.

Sobre su salida de Océano FM para sumarse a Del Sol FM, declaró que no extrañó tanto como esperaba.

"Es la radio mejor ubicada del Uruguay. Hasta para estacionar es un sueño. Para los invitados... aparte desde lo humano era fenomenal trabajar ahí. Pero no lo sentí tanto. Seguramente porque en Del Sol se armó algo con una energía muy parecida", dijo.