Pablo Echarri, sobre Juan Darthés: "Me duele profundamente lo que está sufriendo"

Eran los dos morochos favoritos de Alejandro Romay. Pablo Echarri había hecho su debut en Solo para parejas, con el pelo larguísimo y toda su impronta de muchacho de barrio. Juan Darthés se había paseado por Grandes Valores del Tango y había protagonizado La Elegida, junto a Ivo Cutzarida y Andrea Barbieri. Se cruzaron por primera vez en Por siempre Mujercitas, una especie de adaptación de la novela de Louise May Alcott, pero trasladada a Buenos Aires en los años noventa. Allí, Echarri era uno de los vértices del triángulo amoroso que completaban su padre en la ficción (Pablo Alarcón) y una de las "mujercitas", Magalí Moro. Darthés, en tanto, era un abnegado médico, novio del personaje de Viviana Saccone y objeto de deseo de Carla Lucero, la desquiciada doctora interpretada por una debutante Carina Zampini.

A partir de ese momento, los dos actores comenzaron a experimentar una corriente de afecto que hoy, más de dos décadas después, parece seguir intacta. Al menos así lo hizo saber Echarri, al ser consultado sobre las acusaciones de acoso y abuso sexual que pesan sobre su colega.

En la presentación de Edha, la serie de Netflix en la que Echarri comparte elenco con Juana Viale, no pudo evitar referirse al tema, ante la insistencia de la prensa presente. Su discurso, de todos modos, resultó algo confuso. "A Juan no lo vi pero con el cariño personal que le tengo imagino el dolor que debe estar sufriendo y a mí me apena mucho. Yo no voy a dejar de apreciarlo por lo que ha sucedido, entonces quiero expresar las dos cosas: que estoy a favor de que las chicas puedan cortar con este tipo de tratos del hombre hacia ellas y me duele profundamente lo que él está viviendo", expresó ante las cámaras de América.

"La igualdad de derechos entre el hombre y la mujer está cambiando y ha llegado para quedarse. Es algo que celebro diariamente. Tengo una hija feminista de 14 años que me va educando cada día y me hace ser menos burro y ponerme a la altura de este cambio de paradigma", indicó.

"Por como están sucediendo las cosas, ninguna mujer debería dejar pasar una situación así", reforzó Echarri, quien aseguró estar "a favor de las chicas" y "de su expresión y la posibilidad de que el día de mañana cuando suceda algo levanten la mano para que eso pueda resolverse en el instante".

Mientras Echarri hacía estas declaraciones, Calu Rivero daba por primera vez detalles sobre lo ocurrido con el coprotagonista de Simona, cuando los dos compartían elenco en Dulce Amor. "Lo que me hizo era un secreto a voces. Pero tuve que ser yo la que dio un paso al costado, en mi mejor momento, en el mejor momento de mi carrera", explicó la actriz en una entrevista realizada por María O´Donnell en su ciclo 50 minutos, de LN+. Florencia Peña, también en una entrevista, había aportado un dato clave: "En Telefé, todos sabíamos que algo había pasado"; aseguró.

Luego de la acusación de Calu Rivero, otras dos actrices decidieron romper el silencio y acusarlo, pero de abuso. Anita Co y Natalia Juncos compartieron elenco con el galán y aseguraron que se comportó con ellas de manera indebida. El retrucó iniciándoles sendas demandas por calumnias e injurias.