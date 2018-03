Pablo Echarri contó cómo transitó su curiosidad con las drogas

"Los que probamos drogas alguna vez, un paso al frente". Ahí estuvo el actor, antes de sentarse en la mesa del ciclo que además tuvo como invitados a Mica Viciconte, Anamá Ferreira, Brian Buley, Lizy Tagliani y Silvia Fernandez Barrio.

"He tenido relación con algunas drogas, en particular de forma recreativa. Creo que tiene que ver con esa necesidad de curiosidad que tenemos o no, pero yo he sido curioso y el tiempo, los hijos, cierta vergüenza al haber pasado estados feos... Algunas drogas como la marihuana son recreativas pero después hay otras mucho más duras ('Como la cocaína que es más complicada' acotó Kusnetzoff) que dejan un saldo emocional profundo, terrible", señaló Echarri.

"Lo bueno es que pude experimentarlas y de alguna manera elegir naturalmente no elegirlas más y creo que ese es el proceso natural que alguien tiene que hacer. Hoy tiene que haber argumentos validos sino los chicos van por el costado", finalizó el actor, en declaraciones de reprodujo el lunes el portal telebajocero.com .