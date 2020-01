Pablo Aguirrezábal deja los micrófonos de Del Sol: "Todo tiene un ciclo"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Pablo Aguirrezábal cierra su etapa en Del Sol FM. El artista, que era parte de La mesa de los galanes con su segmento, se despedirá de la audiencia el próximo viernes.

Las razones de la salida son múltiples, según contó Aguirrezábal a TV Show. "Básicamente ya no me sentía muy libre de en cuanto a la forma que tengo de comunicar y hacer esto que hago. De cualquier manera, me encantó formar parte de este grupo", dijo.

Luego se explayó: "Pero siento que yo apuesto más a una cosa que tiene que ver con... algo que trasciende lo empresarial y lo masivo a veces me deja un poco encerrado. Tengo ganas de jugar por otros lados".

Aguirrezábal militó fuertemente para la lista El Abrazo, del Frente Amplio. Desde su cuenta de Twitter, además, marca posición sobre los temas de actualidad. Se muestra muy crítico con los primeros gestos del gobierno entrante, entre ellos los contenidos del borrador de la ley de urgente consideración.

Una empresa a la cual le estoy muy agradecido, donde he aprendido mucho, donde hay grandes hermanos y hermanas y donde estoy dejando de trabajar. — Pablo Aguirrezábal (@PabAguirrezabal) January 27, 2020

Con la ley de urgencia acumulen tranquilos, definan una sola forma de comunicación mediática. Bienvenidos los capitales enormes y sucios, chau el empoderamiento de los colectivos y proyectos populares. Y no protestes porque vas en cana como delincuente. — Pablo Aguirrezábal (@PabAguirrezabal) January 27, 2020

"Me pusieron un poco incómodo algunas cosas que sucedieron. Me estoy pronunciando en Twitter y eso no gustó. Además, estoy muy entusiasmado y concentrado en continuar con un centro sociocultural y educativo dando talleres en Tacuarembó y Guayabos", añadió.

De todos modos, Aguirrezábal se mostró agradecido. "Sé que me quieren mucho y están un poco dolidos por mi partida. Pero ya no me sentí del todo perteneciente al grupo, sobre todo en el aspecto empresarial", concluyó.