Ozzy Osbourne es un mutante genético, asegura un estudio científico

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

En 2010, investigadores de Knome Inc. de Cambridge, Massachusetts, se contactaron con el músico Ozzy Osbourne para tratar de comprender cómo sobrevivió a tantos años de abuso de drogas y alcohol.



Tras años de investigación, los investigadores descubrieron que la respuesta a la supervivencia del ex líder del Black Sabbath se debe a su genética. "Ozzy es un mutante genético", escribió Bill Sullivan en el libro Pleased to Meet Me: Genes, Germs and the Curious Forces That Make Us Who We Are, publicado por National Geographic en agosto.



Sullivan, investigador y profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Indiana, explica que existen variantes en la genética humana que terminan cambiando la manera en que probamos los alimentos dulces, el placer que cada persona siente al tomar café e incluso puede generar problemas de atracción sexual y hasta en las tendencias políticas.

Las emociones humanas también pasan por este proceso. Nuestros genes, según el libro de Sullivan, garantizan la producción de químicos cerebrales como la serotonina y la dopamina, que alteran nuestro estado de ánimo y cómo nos sentimos. "Por mucho que tengamos sentimientos mágicos, estas emociones son de origen puramente biológico", escribe.



"Después de todos estos años pensando que éramos agentes libres, nos dimos cuenta de que la mayoría, si no todos, se comportan más allá de nuestra voluntad", escribe Sullivan en su libro.



Según el investigador, los genes fueron los que mantuvieron vivo a OZzy Osbourne tras varios años de abuso. "Siempre supe que en el fin del mundo solo quedarán cucarachas, Ozzy y Keith Richards", dijo Sharon Osbourne al comentar las noticias, según el Daily Mail.