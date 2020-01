Ozzy Osbourne: el músico anunció que padece la enfermedad de Parkinson

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Ozzy Osbourne reveló que está luchando contra la enfermedad de Parkinson en una entrevista en el programa de televisión estadounidense Good Morning America. El cantante británico explicó que recibió el diagnóstico en febrero de 2019, después de una serie de problemas de salud, incluida una infección casi mortal y una caída que dañó su sistema nervioso. Osbourne afirmó que está tratando la enfermedad con medicamentos y que se sentía culpable por retrasarle la noticia a sus fanáticos.



"Descubrí que tengo una forma leve de... ¿qué es?", le preguntó a su esposa Sharon durante la entrevista. "PRKN 2, que es una forma de Parkinson", respondió ella. "Hay tantos tipos diferentes de Parkinson. No es una sentencia de muerte en ningún tramo de la imaginación, pero sí afecta ciertos nervios de su cuerpo. Es como si tuvieras un buen día, un buen día y luego un mal día".



Osbourne explicó que también experimentó otros síntomas que pueden o no derivarse del Parkinson. "Se me adormeció este brazo por la cirugía; mis piernas siguen frías", dijo. "No sé si ese es el Parkinson o qué, ya sabes, pero ese es, mira, ese es el problema. Porque se cortaron los nervios cuando hicieron la cirugía. Nunca había oído hablar de dolor en los nervios, y es un sentimiento extraño".



Sharon dijo que en abril Ozzy vería a un profesor en Suiza que ayuda a las personas con su sistema inmunológico para que puedan ayudar a diferenciar y distinguir las causas de sus síntomas. "Vamos a ir a donde podamos a buscar respuestas", dijo. Ozzy agregó: "Tenemos la suerte de poder permitirnos hacer eso".



Ozzy dijo que hablar sobre la enfermedad lo hizo sentir como si se hubiera sacado un peso de encima. "Me siento mejor ahora que he reconocido el hecho de que tengo un caso de Parkinson", dijo. "Y solo espero que aguanten y estén ahí para mí porque los necesito", les dijo a sus admiradores en vivo.



Agregó que no puede esperar para volver a salir de gira. "Todavía no he terminado", dijo. "No voy a ir a ningún lado todavía". El músico tiene programadas fechas en América del norte para la nueva etapa de No Moure Tours 2, que comenzará con un show en Atlanta el 27 de mayo.



En enero pasado, Osbourne tropezó en medio de la noche y se cayó en su casa, lo que provocó una hospitalización que posteriormente requeriría dos meses para recuperarse de una cirugía de cuello. En una entrevista con Rolling Stone en agosto pasado, Osbourne detalló lo difícil que había sido su recuperación. "Durante los primeros, digamos, cuatro meses, estuve absolutamente en agonía", dijo. "Estaba en agonía más allá de todo lo que había experimentado antes en mi vida. Fue horrible. Estoy tomando clases de terapia física y ocupacional, pero el progreso es muy lento". Osbourne aprendió sobre el diagnóstico de Parkinson durante este tiempo, dijo en GMA.



Durante su recuperación, grabó una aparición especial en la canción de Post Malone "Take What You Want". La experiencia lo inspiró a hacer un nuevo disco, Ordinary Man que saldrá el mes que viene. Este nuevo trabajo incluye colaboraciones especiales con Elton John, Slash, Tom Morello y Post Malone, entre otros.