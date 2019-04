Ozuna, Yalitza Aparicio y los coreanos de BTS, entre las 100 personas más influyentes del año para Time

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La revista Time publicó hoy la lista de las 100 personas más influyentes del año, en la que además de las principales personalidades de la política internacional figuran, como siempre, una cantidad de artistas. Y entre los artistas, resaltan algunas presencias latinas: la del cantante urbano Ozuna; la de la protagonista de Roma, Yalitza Aparicio; y la de la pintora venezolana Luchita Hurtado, de 98 años.

El perfil de Aparicio está escrito por quien la dirigió en Roma, Alfonso Cuarón, quien dice que "Yalitza puede realizar cualquier tarea que le asignes y ser excelsa haciéndolo en maneras que nadie se imaginaba. Yo lo supe desde el momento en el que la conocí".

El apartado de artistas de la selección incluye al taquillero actor Dwayne Johnson, a su colega Regina King (ganadora del Oscar a actriz de reparto este año, por If Beale Street Could Talk); a Emilia Clarke, protagonista de Game of Thrones, y a un exactor de la serie, Richard Madden; a Brie Larson, la nueva capitana Marvel; a otros oscarizados como Mahershala Ali y Rami Malek; y a la icónica Glenn Close.

Además, figuran la banda surcoreana de K-pop BTS, la cantante Ariana Grande, el también cantante Khalid, la pareja de Joanna y Chip Gaines, la cineasta Dream Hampton y la diseñadora Clare Waight Keller, actual directora de la marca Givenchy.

En el apartado "Icons", están cantantes como Taylor Swift o Lady Gaga, y el director Spike Lee; mientras que en el de "Titans", figura el creador televisivo Ryan Murphy.