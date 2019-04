Drexler, Onetti, Larreta, Riccetto y Serebrier, uruguayos que también fueron mundiales

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Hoy la poeta Ida Vitale logró que Uruguay cobre una proyección internacional que no siempre consigue. Y la conquista del Premio Cervantes por parte de la escritora invita a repasar otros momentos en que este pequeño país del Plata cobró una dimensión mundial gracias al talento de sus artistas.



el oscar Jorge Drexler, un premio cantado

Jorge Drexler con su Oscar. Foto: Archivo

El 27 de febrero de 2005, el cantautor Jorge Drexler logró conquistar un Oscar en la categoría mejor canción original, por su creación Al otro lado del río, creada para la película Diarios de motocicleta, que narra el primer viaje del Che Guevara por América Latina. El músico, que además ha cosechado varios premios Grammy, es uno de los artistas uruguayos de más renombre internacional.



El premio Oscar para este uruguayo no estuvo exento polémica, dado que los organizadores de la entrega decidieron que el cantautor uruguayo no debía interpretar su canción en la ceremonia, por considerar que Drexler no era una figura lo suficientemente conocida en Estados Unidos como para hacerlo.



Durante la entrega del premio, la canción fue interpretada por Antonio Banderas, acompañado del guitarrista Carlos Santana. Días antes, Drexler había mostrado su disconformidad por este hecho así que, y cuando se acercó a recibir el premio, en vez de dar el respectivo discurso de agradecimiento, interpretó un fragmento de su canción a cappella, obteniendo de alguna manera su revancha. La idea fue muy festejada.

benois de la danza María Noel Riccetto, la mejor del mundo

María Noel Riccetto con su premio Benois de la Danse, en junio de este año. Foto: Ariel Colmegna.

El martes 30 de mayo de 2017, la danza uruguaya recibía el mayor premio del mundo, gracias a María Noel Riccetto. La bailarina fue premiada en el Teatro Bolshoi de Moscú el Benois de la Danse, por su papel Tatiana en la obra Onegin, del Ballet Nacional del Sodre. La artista fue la primera uruguaya en conseguir este valioso premio, el más importante de la danza clásica en el mundo. "Iba con cero expectativa porque todas las personas que conozco que han sido nominadas o han sido ganadoras las considero increíbles. ¿Qué idea van a tener de lo que hacía María Riccetto en Uruguay?", bromeó a la hora de evaluar la importancia de ese galardón. Este año, en diciembre, Riccetto se retirará del ballet, pero entre otros logros, consiguió que Uruguay quedara bien en alto en el máximo escenario del ballet mundial, el Bolshoi de Moscú.

premio planeta Taco Larreta, desde el exilio

En 1980, el novelista, actor y director de teatro Antonio Taco Larreta obtuvo el Premio Planeta por la novela Volavérunt, hecho que causó una fuerte impresión en el mundo literario, y que significó mucho para Uruguay. En el Uruguay la noticia no fue tomada solamente como un reconocimiento más de un artista local en el exterior. Eran tiempos de dictadura, y ese reconocimiento fue recibido también con euforia en Uruguay, porque mucha gente hacía años que no tenía noticias de Larreta, quien había ocupado un lugar destacado en las letras, el teatro y el periodismo, en los años 50 y 60.



El premio estuvo otorgado con buen ojo, dado que la novela, además de ser entretenida, era novedosa, en tanto que cruzaba una trama policial con un ambiente histórico. Dicen que antes de saberse quién era el ganador, Larreta había escuchado que una novela ambientada en los tiempos de Goya estaba siendo muy elogiada por el jurado. “Qué mala suerte, justo otro escritor decidió escribir sobre el mismo tema”, contó Larreta en una oportunidad. Eran tiempos difíciles para Larreta en España, por lo que el actor contaba que en cuanto cobró el metálico que acompañaba al premio, lo primero que hizo fue empezar a pagar deudas.

premio cervantes Onetti, un discurso fuertemente político

Juan Carlos Onetti. Foto: Flick Elisa Cabot

El 23 de abril de 1981, el notable escritor Juan Carlos Onetti recibía el Premio Cervantes 1980, de manos del rey Juan Carlos. En sus palabras, don Juan Carlos definió la figura y la obra de Onetti como “creador de una atmósfera y de un ámbito propio, inconfundible y personal, cuya lectura permite una penetración más profunda en las raíces de nuestra identidad cultural y humanística”. También manifestó su identificación con todos los esfuerzos para fortalecer la histórica vinculación con la comunidad hispánica y con la generosa tarea del quehacer cultural. Onetti dio un discurso que era una verdadera pieza oratoria de primer nivel, tanto en forma como en contenido. Comenzó con un elogio del ansia de libertad que impregna la obra cervantina y un mensaje de gratitud a España y a su Monarca. El autor de El pozo hizo alusión a la falta de libertad que había vivido en Uruguay, y de lo libre que se había podido sentir en su exilio español.

Los grammy Serebrier, codo a codo con Britney Spears

José Serebrier, uno de los grandes nombres de la cultura uruguaya. Foto: Difusión

Quizá no tan conocido en Uruguay a nivel popular, José Serebrier (Montevideo, 1938) es un compositor y director de orquesta uruguayo fuertemente reconocido en el mundo, que en 2004 conquistó el Grammy por "Carmen Symphony". De hecho, el artista lleva ganados un total de ocho Premio Grammy, siendo uno de los artistas uruguayos que más premios internacionales ha cosechado. Y el mérito es mayor dado que los premios Grammy no suelen recaer sobre artistas de música clásica. Doce años atrás, en una ceremonia de los premios Grammy, Serebrier vivió una anécdota especial: “Yo dirigí en los Grammy, donde muy rara vez ponen algo clásico. Y en los camarines, y a los artistas los ponían en orden alfabético, por eso fue que Spears y Serebrier quedamos juntos. Y como a toda esa gente le asignaban guardaespaldas, tuvimos los mismos guardaespaldas, Britney Spears y yo: dos hombres enormes. Yo intenté decirles que no necesitaba, pero me dijeron que era obligación”.