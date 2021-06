¿Por qué Osvaldo Laport le dijo que no a "Masterchef Celebrity Uruguay"?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El sábado, Osvaldo Laport ofreció una entrevista con el diario argentino La Nación para hablar sobre su labor como Embajador de Buena Voluntad en ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados) y de la campaña solidaria Ponchos Azules.

"Estoy vinculado a la Fundación desde 2004 y dos años después me sorprendieron con el privilegio de poder visibilizar otras realidades. Y utilizo la palabra privilegio porque cuando hice mi primer viaje a Congo, África, en 2009, el director regional que me recibió en la comunidad de desplazados internos, me dijo que me daba la bienvenida porque tenía el privilegio de ser el primer Embajador de Buena Voluntad del ACNUR que llegaba a Congo en una situación de riesgo grado 5, que es el más heavy en cuanto a inseguridad y violencia. Algún día contaré en mi libro todo lo que he vivido”, comentó

Durante la entrevista, también fue consultado sobre si en algún momento se planteó regresar a Uruguay, como ya han hecho varias figuras en los últimos años. "No. Cada historia es diferente, pero a mí no se me cruzó nunca por la cabeza, si bien tuve propuestas para ir a trabajar. Desde la primera cuarentena me llamó un productor para hacer un monólogo sobre mi vida y cobrar en dólares", comentó.

"Me dijo que era el momento y había que aprovechar, pero le respondí que si vuelvo a Uruguay a trabajar quiero hacerlo bien, con una buena producción, un buen guion y un buen espectáculo. Además me invitaron para el MasterChef de Uruguay, ya que fui convocado al de la Argentina", reveló.

Enseguida reveló las razones por las que no quiso aceptar la propuesta. "No es lo mío. No llegamos a ningún acuerdo porque no me cierra si tampoco está acompañado con un atractivo, ya sea económico o lo que proponga para que mi aparición sea diferente. Cocino, pero quienes cocinan bien en casa son Viviana y Jazmín. Lo mío son los asados a la cruz, al asador, el horno de barro, las tortas fritas, cortar los plátanos de casa y hacer pan de plátano o plátano frito".

