Osvaldo Laport denunciado por violencia de género y negarse a pagar en un bar 

La dueña de un restobar, ubicado en la provincia argentina de San Luis, denunció a Osvaldo Laport por un hecho de violencia de género tras haberse negado a pagar una cuenta de whisky y cognac, por un monto de 3500 pesos argentinos (unos 75 dólares).

Según la denuncia que dio a conocer este martes Ángel De Brito, en Los ángeles de la mañana (Eltrece de Buenos Aires), la dueña del bar Española Way dice que el actor llegó al lugar pasadas las 4 de la mañana con un grupo de colegas del elenco de su obra, que está de gira por el territorio argentino, "para tomar cognac y whisky de primeras marcas".

Durante la estadía de Laport en el bar, el actor aceptó sacarse fotos con el público presente, por lo que lo que le habría pedido al mozo un descuento. Según la dueña del establecimiento, una vez que accedió a hacerle la rebaja, Laport igual se negó a pagar, argumentando que se había sacado fotos con la clientela y le dijo al mozo que le fuera a cobrar "el que tuviera huevos".

De acuerdo al testimonio de la denunciante, ella se apersonó al uruguayo para preguntarle por qué no quería pagar y él contestó que le pusiera un precio a las fotos. La propietaria del bar le explicó que en el lugar no hacían ese tipo de canjes y, en ese momento, "él (por Laport) me agarra del brazo y me manifiesta que él tiene huevos y que no iba a pagar la cuenta".

Según consta en la denuncia, tras un cruce de palabras e insultos, sin golpes de puño, con el marido de ella, la dueña los echó del lugar y los actores se fueron sin pagar la cuenta.

Ángel De Brito leyó la denuncia en Los ángeles de la mañana: