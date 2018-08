Osvaldo Laport defiende la legalización de la marihuana

Pasó más de media vida en la Argentina. Aquí formó su familia y supo construir una sólida carrera. Por eso, a pesar de que está muy al tanto de lo que ocurre en el país, Osvaldo Laport también se preocupa e interioriza sobre lo que ocurre del otro lado del charco, en su Uruguay natal. En una entrevista radial, el actor de 100 días para enamorarse no sólo defendió la iniciativa de su país de legalizar el cultivo y la venta del cannabis sino que reveló que es un asiduo consumidor.

"Fumo habitualmente. No cultivo porque no tengo tiempo físico", explicó el actor en diálogo con el programa Modo Sábado, de Radio Nacional de Argentina. Además, agregó: "Defiendo mucho la legalización. Sobre todo del cannabis medicinal. Funciona excelente. Si hubiese sabido, en aquel entonces, que hubiese podido calmar el sufrimiento de mi madre, lo hubiera utilizado. Hoy tengo amigos con hijos que padecen ELA (esclerosis lateral amiotrófica) y lo recomiendo".

Uruguay siempre fue pionero en muchas cosas. Por ejemplo, el tema del aborto volvió a ser legal en 2012, luego de que la dictadura uruguaya lo había quitado; pero fue uno de los primeros países del mundo en el que se había legalizado", recordó.

El actor, además, se refirió al rol que le toca desempeñar en la ficción de Telefe. "Yo siempre he hecho personajes muy transgresores. He hecho una carrera atípica casi sin querer. Personajes raros, que eran difíciles de hacer. Cuando me llama Pablo Cullel y me propone hacer un abuelo, le dije: '¡Pero claro! ¿Cómo no voy a hacer un abuelo?'", recordó.

En 100 días para enamorarse, Laport es "Bambi", el padre de Antonia (Nancy Dupláa) y abuelo de Juan (Maite Lanata), un adolescente transgénero . Ese eje temático, contó el actor, fue uno de los que más lo sedujo a la hora de aceptar la propuesta. "Me gusta mi personaje porque más allá de su estructura pacata, lucha contra sí mismo porque ama a ese nieto", indicó.

"Las nuevas generaciones están permitiendo que la sociedad pueda abrirse a la diversidad sexual. Y está bueno que las generaciones más viejas podamos interpretar estos personajes con los que muchos se sienten identificados", explicó después.

También contó que su participación en la tira de alguna manera lo revitalizó. "Volví a entusiasmarme a la espera de los nuevos capítulos a ver qué dicen las escenas. Había entrado en una sensación de rutina, porque en general los libros eran todos iguales. Entonces me da muchísima alegría estar en un producto adulto y que se le enseñe a una sociedad huérfana de información", señaló.