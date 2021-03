Oscar “El Negro” González Oro anunció su retiro de los medios: "Hasta acá llegué"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Este jueves, el argentino Oscar "El Negro" González Oro anunció su retiro de los medios. El conductor de Radio Rivadavia informó que, después de 35 años de carrera, le podrá un final a su carrera en los próximos días.



“Me llegó la jubilación, estoy anunciando el retiro del Negrito Oro de los medios. Agradezco a Radio Rivadavia”, comentó. El periodista es parte de la radio argentina desde febrero de 2020; el año pasado. El breve pero sorpresivo mensaje fue emitido a los pocos minutos de comenzar su ciclo La vida misma que se transmite de 19.00 a 21.00.



“Hasta acá llegué, tengo un cansancio moral por ver a mi país así, físico porque estoy viviendo mis 70 años, la mitad la pasé en un estudio y me perdí los últimos 20 años de mis hijos”, agregó. Y sumó: “Estoy orgulloso de haber criado a diferentes generaciones. Tengo dos hijos hermosos, maravillosos, sanos. Yo me lo perdí y no lo quiero perder más”.



“La radio no termina conmigo. Me costó mucho esfuerzo y al final lo decidí ayer a la 1 de la madrugada, hasta acá llegué. No lo tomen como que renuncio a este espacio maravilloso. Me llegó la jubilación”, agregó.



Apenas hizo el anuncio, tanto el contestador como la línea de mensaje del texto de la radio se llenaron de saludos de oyentes que lamentaban su retirada. El decía que no tenía que ser algo triste, que antes “las jubilaciones en las casas se festejaban”.



Según informó el diario argentino La Nación, su participación en la emisora terminará a fin de marzo y su reemplazo, que será un periodistas que ya es aparte de Alpha Media (multimedio que pertenece la emisora), se definirá en las próximas horas y debutará el lunes 5 de abril.



González Oro está radicado en Uruguay desde mediados del año pasado, y su instalación en en la zona de Manantiales ha sido uno de los temas más discutidos en Argentina. En una entrevista publicada en setiembre El País, el periodista anunció que ya había recibido su cédula uruguaya. "Salí del ministerio del Interior como si saliera con un título de ingeniero en la mano. Me puso muy feliz", dijo en ese momento.



"Me vine escapando de la pandemia: es tremendo lo que pasa en Argentina. Siento que fui uno de los pocos que estuvo cinco meses encerrado en su casa. Por eso decidí, a partir de que soy residente, venirme a Uruguay. Algunos se enojaron, otros me decían: 'Negrito ,¿por qué te vas', 'Negrito quedate'. Y yo contestaba: '¿cuál es la diferencia de hacer el programa desde Uruguay?' Cambié de estudio, nada más pero te sigo escuchando, te sigo ayudando, solucionándote problemas que el Estado no te resuelve”.



Esta semana, González Oro confirmó que recibió en Uruguay la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus “Hay un dicho que dice que cuando llueve mucho, los argentinos se mojan y Uruguay te da un paraguas. Estoy muy agradecido con Uruguay”, le dijo a El Día.