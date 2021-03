Oscar González Oro se vacunó en Uruguay contra el coronavirus: "Agradecido"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Vacunado. Gracias". Con ese breve mensaje publicado en Instagram, Óscar González Oro, el Negro, anunció que se había dado la vacuna contra el coronavirus en Uruguay, donde reside desde agosto de 2020.

El comunicador argentino contó a la prensa cómo es el sistema de vacunación en Uruguay y cómo fue su propio recorrido en busca de la inoculación contra el COVID-19.

Dijo que primero se comunicó al 0800 1919 para despejar dudas sobre la enfermedad, que tuvo que ingresar su documento de identidad y ahí se le confirmó en qué período le tocaría ser vacunado. Y que luego le avisaron a su celular cuál era el día en que recibiría su primera y segunda dosis.

“Ya te aseguran la segunda dosis de entrada, ya sabés cuándo tenés que ir desde el primer momento”, explicó González Oro a los medios argentinos, y resaltó que el hecho de que hayan operadores atendiendo en caso de que las grabaciones no alcancen para aclarar dudas, vuelve a toda la experiencia un poco más humano.

“Hay un dicho que dice que cuando llueve mucho, los argentinos se mojan y Uruguay te da un paraguas. Estoy muy agradecido con Uruguay”, dijo antes de ser vacunado, según recoge El Día.

González Oro tiene 69 años y resolvió instalarse en el Este hasta que pasara la pandemia. "La vacuna rusa no me la doy ni con una pistola en la cabeza. No. Prefiero esperar y pagar cuando el presidente Lacalle Pou decida qué vacuna se aplica en Uruguay y con quién firma", le había dicho en enero a Sábado Show. "Prefiero darme la vacuna que den en Uruguay, que seguramente sea la Pfizer, la de Oxford o alguna seria, y no una rusa que no cumplió la tercera etapa. Hay muchas dudas con respecto a la vacuna rusa y yo no me la quiero dar".