Orlando Petinatti le puso picante a la gran noche del espectáculo local, con algunos comentarios filosos durante su conducción en la ceremonia. Entre ellos, cuestionó el look del panelista de Todas las voces, Óscar Andrade, que decidió ir vestido de jean a los premios, dejando a un lado el dress code establecido para la gala.

Peti dijo que Andrade "perdió la valija" y eso generó molestias en el sindicalista que, perdió en la categoría a revelación, pero se llevó el premio con sus compañeros en la terna a mejor "periodístico".

Durante la entrevista que Magdalena Pardo y Kairo Herrera le realizaron en Viva la tarde (Sarandí), el dirigente comunista dijo que "no le parece" que el vestuario sea importante. "Los Iris no me parecen una cosa muy importante, pero no puedo ser tan soberbio como para no ir porque a mis compañeros sí les importa", indicó. Y agregó sobre su look: "no quise faltarle el respeto a la ceremonia".

Además de mostrarse con sus compañeros de Todas las voces, Andrade asistió acompañado por sus dos hijos al evento. "Tengo poco tiempo de estar con ellos y los fines de semana aprovecho. Además, si no llevaba a Leandro (su hijo) me hacía una huelga", indicó sindicalista en el magazine vespertino de Sarandí.